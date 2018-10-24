Фестиваль культуры Японии – это мероприятие, которое включает множество демонстраций и выставок по культуре и традициям Японии и Таджикистана, - сообщили в японском диппредставительстве.

Тема мероприятия - «Туризм и ремесла Японии», посвященная Году туризма и развития народных ремесел в Таджикистане.

Дни Японии организованы при содействии МИД, Минкультуры и Комитета по развитию туризма Таджикистана.

Церемония открытия культурного фестиваля «Дни Японии» и концерт состоятся в субботу, 27 октября в 17:30 в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни.

Гости смогут послушать таджикскую музыку в исполнении японского музыканта и японскую музыку в исполнении таджикских артистов. В заключении концерта студенты Таджикского государственного института языков и Российско-Таджикского (славянского) Университета исполнят японский танец «Соран-Буси» - танец рыбаков.

Там же 16:30 до 17:30 будет организована выставка, посвященная японским народным ремеслам и туризму. Вход на данное мероприятие бесплатный.

Двухдневная программа включает мастер-классы по оригами от ведущего художника оригами Елены Кабачинской и по японской традиционной игре Кендама от мастера Кентаро Арая, дегустацию японской еды, выставку автомобилей Toyota, японских традиционных ремесел и кукол, выполненных художником Аззой Каноат с использованием японской технологии, показ поп-культуры, розыгрыш японских игр и другие мероприятия. Вход мероприятие также бесплатный.

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