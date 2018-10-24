На сцене театра имени Камола Худжанди состоялась премьера спектакля по пьесе Мольера «Летающий лекарь» режиссера Сухроба Шехова.

К первой премьере на сцене театра Сухроб Шехов готовился с трепетом. Молодой и амбициозный режиссер выбрал знаменитую пьесу французского писателя про любовь и про отношение старшего поколения к чувствам молодых влюбленных.

Публика с восторгом приняла «Летающего лекаря» - им пришлась по вкусу красивая история с легкой долей иронии и счастливым концом.

За плечами нынешнего главного режиссера театра имени Камоли Худжанди Сухроба Шехова восемь лет работы и более 15 постановок в Республиканском русском театре драмы и комедии имени А. С. Пушкина города Бустон, также две постановки в Канибадамском театре музыкальной драмы имени Тухфы Фозиловой.

Он работал во всех жанрах, всегда учитывая требования своей аудитории.

1 /16

Сцена театра имени Камола Худжанди, открывшая свой занавес зрителям с 1963 года, помнит первые пьесы и режиссеров: «Победа» и «Два коммуниста» Захира Дусматова, Юрия Каплунова, Ойдиной Усмонову, Абдурахима Кудусова, Ирина Егорову, также талантливых режиссеров Барзу Абдуразакова, Сайрам Исоеву.

По словам Сухроба Шехова, новая постановка для театра подобна свежему дыханию, которое так необходимо для дальнейшего продолжения и оживления театрального искусства севера страны.

«Искусство безгранично, творческие люди всегда должны быть самокритичны по отношению к себе, чтобы идти вперед, поэтому я лично во всех своих постановках ищу недостатки, минусы, чтобы исправлять. Первый спектакль это первая публичная репетиция, спектакль с каждым показом должен совершенствоваться. Поэтому, я сегодня доволен процессом работы, а не результатом», - сказал Сухроб Шехов после премьеры.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus