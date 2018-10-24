Сегодня в Таджикистане стартует конкурс для молодых новаторов по разработке проектных решений, которые улучшат образование, развитие навыков и профессиональную подготовку молодежи.

Конкурс проводится при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане и Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан.

«Молодые люди являются одними из лучших изобретателей, творцов и новаторов. Мы надеемся, что данный конкурс вдохновит на невероятные идеи из Таджикистана, чтобы помочь решить некоторые проблемы, с которыми сталкивается молодежь сегодня», - сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане Лучиано Калестини.

Организаторы конкурса призывают молодых людей и подростков в возрасте от 15 до 24 лет подать проектные заявки для решения одной из следующих задач:

1. Как улучшить доступ к знаниям и навыкам для: а) молодых людей с инвалидностью; б) молодежи из отдаленных горных районов?

2. Как лучше подготовить молодежь Таджикистана к современным требованиям рынка труда?

Заинтересованные молодые люди в командах из 3-5 человек могут заполнить онлайновую форму заявки на сайте Инновационной лаборатории – www.navovar.tj

Молодежные команды, прошедшие отборочный этап конкурса, примут участие в образовательно-практическом тренинге с использованием методологии «ПЕШСАФ» (UPSHIFT), который пройдет в Инновационной лаборатории города Душанбе во второй половине ноября 2018 года. По итогам тренинга будут отобраны 5 самых перспективных проектных идей, которые будут обеспечены финансированием и поддержкой наставников для их осуществления, сообщили в ЮНИСЕФ.

Глобальная инициатива «Поколения безграничных возможностей» реализуется в 16 странах мира, включая Таджикистан. Весной 2019 года актуальные проекты из каждой страны будут представлены на рассмотрение международных экспертов для оценки и отбора лучших идей. Эти проекты получат дополнительное финансирование, а также индивидуальную программу наставничества для поддержки их масштабной реализации.

Победившие участники будут способствовать успеху глобальной инициативы «Поколение безграничных возможностей», которая является новым амбициозным партнерством, стартовавшим на мероприятии высокого уровня в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью добиться того, чтобы к 2030 году каждый молодой человек получил качественное образование, профессиональную подготовку или трудоустроился. Сейчас в мире насчитывается 1,8 миллиарда молодых людей.

«Поколение безграничных возможностей» опирается на экспертные знания молодежи, представителей правительств, многосторонних организаций, частного сектора и гражданского общества для стимулирования инвестиций в образование, развитие навыков и расширение возможностей подростков и молодых людей.

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