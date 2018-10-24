В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава ООН. Организация официально появилась на свет с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе пятью постоянными членами Совета безопасности.

24 октября отмечается как День ООН, начиная с 1948 года. В 1971 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник.

Организация Объединенных Наций является одной из самых влиятельных международных организаций, которая была создана с целью укрепления международного мира и развития сотрудничества между государствами.

Республика Таджикистан стала полноправным членом ООН 2 марта 1992 года. В настоящее время республика активно сотрудничает с ООН в различных отраслях, в том числе в сфере обеспечения всеобщего мира и стабильности, борьбы с современными угрозами и вызовами безопасности, защиты окружающей среды, устойчивого развития общества, управления водными ресурсами.

Первое представительство ООН - Миссия наблюдателей ООН в Таджикистане (МНООНТ) была открыта в Душанбе 1 февраля 1993 года. Деятельность МНООНТ обеспечила продвижение мирного процесса в Таджикистане, оказала содействие в миротворческих усилиях и предоставлении срочной гуманитарной помощи.

Сегодня Постоянным координатором ООН в Таджикистане является Пратибха Мехта, а постоянный представитель РТ в ООН - Махмадамин Махмадаминов.

Пратибха Мехта ПРООН

В настоящее время в Таджикистане действуют 23 фонда, программ и учреждений ООН.

Сотрудничество в сфере борьбы с незаконной торговлей легким стрелковым оружием

Таджикистан всесторонне поддерживает стремление международного сообщества в достижении полного запрещения противопехотных мин, выполняет основные положения Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении (Оттавская конвенция), ежегодно предоставляя Генеральному Секретарю ООН сведения о состоянии минной опасности. Обеспечено уничтожение всех запасов противопехотных мин, находящихся на территории Республики Таджикистан.



Сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом

Принимая во внимание возрастающую угрозу терроризма и экстремизма в стране и реализацию Совместного плана действий Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в 2016 году была принята Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию терроризму и экстремизму на 2016-2020 годы, целью которой является принятие мер по предотвращению и выявлению преступлений террористического и экстремистского характера.

Сотрудничество в сфере борьбы против незаконного оборота наркотических веществ (UNODC)

Деятельность UNODC в Центральной Азии направлена на укрепление потенциала соответствующих сотрудников правоохранительных ведомств для борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и преступностью, предоставление технической поддержки, реализацию и финансирование национальных программ в этой сфере, укрепление и защиту границы в целях предотвращения контрабанды наркотических и новых психоактивных средств. В Таджикистане осуществляется ряд программ и проектов UNODC: “Укрепление контроля вдоль границы Таджикистана и Афганистана”, проект “Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан – фаза II”, Региональная программа для Центральной Азии (2015-2019 гг.), Региональная программа для Афганистана и соседних стран, Всемирная программа UNODC и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками.

Сотрудничество в сфере защиты беженцев и мигрантов

Сотрудничество Республики Таджикистан с Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) началось в 1993 году по приглашению правительства страны оказать содействие в проведении мероприятий, направленных на предоставление помощи беженцам и внутренним перемещённым лицам.

Одним из основных достижений сотрудничества Таджикистана с UNHCR является возвращение таджикских беженцев на Родину и их беспрепятственная реинтеграция в общество. Кроме того, деятельность этой организации включала в себя проведение и финансирование крупномасштабных восстановительных работ, строительство и реконструкцию домов, больниц, образовательных учреждений в Хатлонской области.

Фото Asia-Plus

Сотрудничество Таджикистана с ООН в сфере миграции осуществляется в рамках Международной Организации по Миграции (IOM), которая начала свою деятельность в Таджикистане с 1992 года.

В 1994 году Таджикистан стал государством-членом IOM, и в том же году было подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством страны и этим учреждением ООН.

Сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах

Реализация экономической и гуманитарной составляющей сотрудничества ООН с правительством Таджикистана осуществляется, прежде всего, через представительство Программы развития ООН (ПРООН) в Таджикистане, учрежденное в декабре 1993 года.

Основные направления - сокращение экономического различия населения, осуществление инновационного развития на основе современного развития науки и техники, разумное использование энергетических ресурсов внутри и вне страны, обеспечение широкой транспортной сети, в том числе развитие транспортного коридора между регионами, развитие авиации Таджикистана на основе создания региональных центров и сокращения регионального неравенства, обеспечение благоприятных условий для человеческого развития и др.

За последние несколько лет около 600 тыс. граждан Таджикистана получили пользу от программ ПРООН в области микрокредитования, консультирования по бизнес-услугам, развития медицинских учреждений и услуг по сельскому развитию.



Сотрудничество в области здравоохранения и по проблематике детей

Сотрудничество Республики Таджикистан со Всемирной организацией здравоохранения (WHO) осуществляется в рамках ряда программ, включающих в себя такие компоненты как координация гуманитарной помощи со стороны международных организаций в области здравоохранения, реформы здравоохранения, защита здоровья матери и ребенка, включая программы репродуктивного здоровья, профилактики малярии, наблюдения за туберкулезом и ВИЧ/СПИД, психического здоровья и иных заболеваний, питания, продовольственной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Сотрудничество с Детским фондом ООН (UNICEF) началось в 1993 году с момента открытия его представительства в Таджикистане и подписания Соглашения о сотрудничестве между правительством страны и UNICEF.

В период с 2005 по 2009 годы в рамках различных программ в области охраны матери и ребенка, базового качественного образования для всех, здравоохранения и участия молодежи, реформы социальной политики и защиты детей, были достигнуты значительные результаты, включая вопросы достижения национальных приоритетов, осуществления международных обязательств страны по Целям развития тысячелетия (ЦРТ), а также Стратегии сокращения бедности, достижения приоритетов Правительства и UNICEF.

Будущие программы UNICEF будут направлены на продолжение осуществления мер по защите прав детей в целях удовлетворения основных потребностей, расширения их потенциала и его полного использования, при этом уделяя особое внимание уязвимым группам детей.



Сотрудничество в области обеспечения гендерного равенства

Структура «ООН-Женщины» оказывает поддержку правительству Таджикистана в осуществлении обязательств в сфере обеспечения гендерного равенства путем реализации инициатив по поощрению прав и экономических возможностей, предотвращения насилия в отношении женщин, обеспечения мира, безопасности и гуманитарной деятельности.

Сотрудничество в области сельского хозяйства

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) начала свою деятельность в Таджикистане в 1993 году, предоставляя чрезвычайную помощь для смягчения последствий гражданской войны. За период с 1993 по 1999 годы WFP распространила продовольственную помощь в размере около 120 тысяч тонн на сумму 60 млн. долл. США.

С июля 1999 года по июль 2001 года WFP провела первую миссию по оказанию постоянной помощи бедным. Более 52 000 тонн продовольствия было распределено посредством программ “Продовольствие взамен на труд”, “Школьное питание” и многих других программ. В 2003 году было подписано основное Соглашение между правительством страны и WFP, которое заложило юридическую основу для деятельности WFP в Таджикистане.

Вместе с тем, в целях укрепления сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, в 1995 году Таджикистан присоединился к Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (UN FAO). В первые годы своего функционирования UN FAO оказывала поддержку Таджикистану в вопросах перехода к мирной жизни после гражданской войны, а затем сосредоточила свою деятельность на восстановление и развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности и безопасности питания.

Кроме того, в сельскохозяйственном секторе Таджикистан наладил сотрудничество с другой структурой ООН – Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD), и это сотрудничество осуществляется посредством офиса IFAD для Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.

IFAD осуществляет свою деятельность в республике в рамках проектов “Развитие животноводства и пастбищ” и “Развитие животноводства и пастбищ – фаза II”. Вышеупомянутые проекты преследуют цель улучшить питание и экономический статус целевых домашних хозяйств, уделяя особое внимание институциональному, животноводческому и пастбищному развитию и увеличению доходов женщин Хатлонской области.

В феврале 2018 года было подписано соглашение между правительством Республики Таджикистан и IFAD о финансировании сельскохозяйственного сектора с общим бюджетом более 39 млн. дол. США, для повышения производительности и расширения доступа сельского населения к услугам и производственной инфраструктуры.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus