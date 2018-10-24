Частный экспорт в Таджикистане чаще это небольшие партии собственного товара. Например, куриные яйца, которые регарские предприниматели продают в Узбекистан.

Мы задались этим вопросом после того, как 15 октября об этом на Международном форуме предпринимательства в Душанбе сказал глава государства. Спрашивали у самих бизнесменов и экспертов. Оказалось, мешает многое.

О развитии экспортного потенциала страны Эмомали Рахмон говорил в контексте истории про обычного яванского предпринимателя, который занимается производством местной продукции, и её экспортом. Таких предпринимателей по стране немало, но больше тех, кто не в состоянии продавать свою продукцию за рубеж. Причин несколько. Мы рассмотрим их на примере экспорта сельскохозяйственной продукции.

Семь главных проблем таджикского экспорта

Первая и самая важная. Коррупция.

- Гостарифы при оформлении документации, необходимой для экспорта продукции, достаточно низкие и по ним можно было бы работать, однако, этими затратами предприниматель-экспортер никогда не обойдется. Каждая структура, через которую нужно пройти перед отправкой товара, требует сверх установленных тарифов, и даже отдельные сотрудники, которые не обладают высокими полномочиями, будут создавать бизнесмену проблемы, пока им не заплатишь, - говорит частный предприниматель. - В итоге товар становится намного дороже, если довезти его до конечного потребителя он вообще будет золотым и смысла вывозить его отсюда, нет. Ни качество, ни внутренняя дешевизна не спасает.

Вторая. Крупные компании в той же России и других странах требуют от поставщиков коммерческих стандартов качества.

- Фермеры не в состоянии сертифицировать свою продукцию. Открытые рынки не требуют у нас таких сертификатов, а для крупных торговых сетей, куда мы, конечно, хотим попасть, это основное требование, - отмечала Лариса Кислякова, глава "Союза профессиональных консультантов Таджикистана" во время августовского аграрного форума в Хатлонской области.

Третья. Хранение. Таджикские фермеры недавно вышли с инициативой - изменить закон о ДФХ, чтобы государство разрешило им строить холодильные камеры и мини-цеха по переработке своей продукции на своих же участках. Ранее эксперты говорили, что в стране не хватает овощехранилищ. Мы не в состоянии долгое время сохранять овощи и фрукты, а потому вынуждены продавать их в спешке и порой по не самым выгодным ценам.

Четвёртая. У производителей большие проблемы с нехваткой оборотных средств, для развития бизнеса, отсутствуют льготные кредиты, государственные субсидии, помощь в борьбе с вредителями и прочее. Существующая система поддержки сельхозпроизводителя, пока не идет дальше проведения различных семинаров и форумов.

Пятая. Фитоконтроль. Наша сертификация вызывает вопросы во всех странах, куда экспортируется таджикская продукция. Суть в несоответствии места выдачи документа и страны происхождения товара. Дело в том, что фрукты и овощи, экспортируемые из Таджикистана в Россию, как правило, проходят сертификацию в Кыргызстане. Частные экспортёры заключают договоры с кыргызскими предпринимателями, а те довозят товар в Россию. Взаимная торговля Кыргызстана с Россией регламентируется таможенным кодексом ЕАЭС, в соответствии с которым страны-участницы осуществляют экспорт/импорт товаров по упрощенной форме. Ставка НДС 10% применяется на продовольственные товары, в том числе фрукты и овощи. А значит работать через Кыргызстан выгоднее, и даже с учетом дополнительных транспортных расходов.

Шестая. Недостаточные объемы поставок и отсутствие кооперации между фермерами.

- Ваши фермеры не могут собрать всю продукцию в одном месте, - говорил в прошлом году один из российских закупщиков во время аграрного форума. – Мы пришли, оптом и в большом объеме закупать лук, но не смогли найти его в одном месте. Нам нужно, чтобы был один договор сразу на весь нужный объем, мы не можем собирать лук по мелким хозяйствам».

С другой стороны отдельным таджикским бизнесменам неинтересны большие объемы, «меня устроили бы и небольшие, которые, например, покроют несколько рынков одного города, этого достаточно, – говорит частный предприниматель. - Привозишь товар в Россию, и к тебе уже на платформе подходят оптовики, которые готовы сразу купить товар, самому не надо искать точки сбыта, ты только довези».

Седьмая. Неумение фермеров работать по договорам. Наши фермеры привыкли реализовывать продукцию по факту оплаты, причем наличными. Недавно американские предприниматели хотели закупить в Турсунзаде партию винограда в пределах 10 тонн. Сначала запросили образец в упаковке. Когда продукцию проверили через лабораторию, предложили заключить договор о поставке. Сделка сорвалась, потому что фермер не захотел работать без наличной предоплаты.

Восьмая. Отсутствие бизнес-планов, в том числе прогнозов на урожай. Бизнесу необходима предсказуемость как минимум на 10 лет, так как средний бизнес план рассчитывается именно на этот срок. Торговым сетям при заключении контракта также важна стабильность и прогнозируемость.

Девятая. Упаковка. Наши фермеры, как правило, не могут упаковывать свою продукцию, согласно требованиям иностранных партнеров. По словам некоторых предпринимателей это довольно затратно.

«Нужна серьёзная и кропотливая работа»

Но собственно проблема у нас не только с частниками, и в государственных масштабах экспорт достаточно неразвит.

- Наш экспорт фактически представлен экспортом сырья при минимальной добавочной стоимости в результате небольшой переработки. Например, алюминий и хлопок, - говорит экономический обозреватель Нур Сафаров. - Алюминий мы получаем в результате переплавки глинозема и ряда других элементов. В этом производстве нет высокой добавленной стоимости или интеллектуального труда. Самый важный процесс – переплавка. А если бы мы после получения алюминия имели ряд совместных производств с автомобильными гигантами, которым нужны алюминиевые части и двигатели, или строительных компаний, которые используют алюминиевые элементы для строительных работ, то тогда можно было бы говорить о высокой добавленной стоимости.

С хлопком такая же история. Приведу пример Сингапура. 50 лет назад там было принято решение стать страной с высоким экспортным потенциалом. Что было сделано? В страну руководители пригласили ведущие технологические компании мира, которым предоставили особые условия работы, но при этом были выдвинуты и требование: размещение производств внутри страны, создание рабочих мест, развитие экспортных рынков. Возможно, Таджикистану тоже стоит пойти по такому пути. Для начала встретиться с 20-30 ведущими компаниями мира в области машиностроения, информационных технологий, текстильной промышленности, предложить им изучить сферы для сотрудничества. Это будет серьезная и кропотливая работа, но она может дать свои результаты, - считает эксперт.

По словам Сафарова, сегодня Таджикистан, находясь в стратегически важном регионе, больше воспринимает себя как фактор риска, нежели как фактор привлекательности. Надо глубже изучить истории успеха развития экспортного бизнеса в таких странах как Сингапур, Германия и Швейцария. Необходимо определиться, что же является сравнительным преимуществом нашей страны на международном рынке.

Нам постоянно говорят, что наши помидоры, абрикосы и яблоки – самые вкусные в мире, но мы до сих пор не имеем возможности хранить овощи и фрукты в специальных хранилищах, потому что их просто нет. А если бы умели, то могли бы поставлять и зимой и летом продукцию достаточно высокого качества

В общем, эксперт предлагает властям обратить внимание на следующие направления: 1. Создание благоприятного налогового климата для экспортно-ориентированных компаний. 2. Создание условий доверия для местного и иностранного бизнеса. 3. Либерализация банковского сектора и открытие филиалов западных банков в Таджикистане. 4. Привлечение иностранных компаний в качество соучредителей и прямых инвесторов в компании в Таджикистане. 5. Привлечение иностранных инвестиций и технологий в производства, которые ориентированы на экспорт. 6. Поиск потенциальных рынков сбыта таджикской продукции на внешних рынках.

- Таджикистан уже почти 30 лет работает в нескольких узких направлениях экспорта. Мы слабо интегрированы в мировое хозяйство. Фактически мы является экспортерами рабочей силы и сырья. Готовой продукции экспортируется очень мало, - заключил Нур Сафаров.

За 9 месяцев 2018 года из Таджикистана экспортировано:

Более чем на $100 млн:

Руды, шлака и золы - 248,6 тыс. тонн на 300,5 млн.

Алюминия и изделий из него - 71,7 тыс. тонн на 153,7 млн.

Хлопка - 78, 2 тыс. тонн на 145,6 млн.

Более чем на $50 млн:

Топлива минерального, нефть и продуктов их перегонки; битуминозных веществ; минерального воска - 32 тыс. тонн - на 57,7 млн.

Более чем на $10 млн:

Соли; серы; земли и камня; штукатурных материалов, извести и цемента - 1,07 млн. тонн на 49,5 млн.

Прочих недрагоценных металлов; металлокерамики; изделий из них - 2,7 тысяч тонн на 17,8 млн.

Предметов одежды и принадлежностей к одежде - 947,6 тонн на 14,5 млн.

Средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности - 2,1 тысяч тонн на 12,5 млн.

Более чем на $5 млн:

Съедобных фруктов и орехов; кожуры и корок цитрусовых или дынь - 29,9 тыс. тонн на 7,8 млн.

Продуктов неорганической химии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов - 2,2 тыс. тонн на 5,2 млн.

Более чем на $1 млн:

Реакторов ядерных, котлов, оборудования и механических устройств; их части - 2,4 тыс. тонн на 4,4 млн.

Черных металлов - 15 тыс. тонн на 4,3 млн.

Овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов - 82,7 тыс. тонн на 4,1 млн.

Табака и промышленных заменителей табака - 152 тонн на 2,2 млн.

Hеобработанных шкур (кроме натурального меха) и кожи - 2,5 тыс. тонн на 1,9 млн.

Шеллака природного неочищенного; камеди, смолы и прочих растительных соков и экстрактов - 140,2 тонн на 1,3 млн.

Жемчуга природного или культивированного, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов, бижутерия; монеты - 2,4 тонн на 1,3 млн.

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