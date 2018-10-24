В штаб-квартире ШОС в Пекине состоялась выставка картин известной китайской художницы Янь Яя под названием «Таджикская невеста».

Выставка посвящена красоте таджикских женщин, которую Янь Яя попыталась передать в своих живописных работах.

На церемонии открытия выставки 23 октября Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал о творческом пути художницы.

«На перекрестке двух тысячелетий Янь Яя - в ту пору начинающий художник - решила осуществить свою мечту, покорить вершины Памира. В Ташкургане (СУАР, КНР), на высоте свыше 4 тысяч метров, она встретилась с пронзительно чистыми, открытыми и живущими в гармонии с горной природой людьми – таджиками, где Янь Яя открыла для себя загадочный заоблачный мир, наполненный ярким солнечным светом и большой любовью. Изумрудные и аквамариновые, бирюзовые и янтарные, самых разных цветов глаза покорили ее и стали неотъемлемой частью ее творческой жизни», — сказал он.

Одна из работ Янь Яя - «Таджикская невеста» - дала название нынешней выставки.

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В свою очередь, Янь Яя рассказала о своем очаровании красотой таджикских женщин, которую она попыталась передать в своих живописных работах. Вместе с Генсеком ШОС художница сняла вуаль с главной картины выставки - «Таджикская невеста».

Спецпредставитель правительства КНР по делам ШОС, посол Сунь Лицзе высоко оценил творческий дар, яркий талант и художественное мастерство Янь Яя и отметил, что «картина «Таджикская невеста» дает возможность ощутить искренность, традиции и обычаи таджикского народа».

Янь Яя передала в дар Секретариату ШОС картину «Подружки», на которой предстали образы восьми юных представительниц государств-членов ШОС.

Посол Сунь Лицзе отметил, что картина «Подружки» наглядно демонстрирует взаимную дружбу и общую веру юных девочек в счастливое будущее.

Янь Яя - известная китайская художница. С 1989 года ее творчество напрямую связано с Памиром, уникальность и красота которого глубоко потрясли художницу. Глубокое голубое небо и великолепие горного ландшафта вдохновили Янь Яя выразить в живописных красках свой диалог с Памиром. Ее вдохновением стали таджикские девушки, проживающие на высоких горных склонах, их красота и открытость взгляда. Написанная ею серия картин под названием «Янь Яя — Солнечный ангел» экспонировались в США, Германии, Канаде, Сингапуре, Индии, Турции и Японии. За два десятилетия Ян Яя написала более 300 портретов и жанровых полотен с изображением представителей таджикского народа, проживающего в Ташкургане (СУАР КНР).

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