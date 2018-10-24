Внушительная делегация сенаторов Таджикистана во главе со спикером верхней палаты парламента республики Махмадсаидом Убайдуллоевым сегодня поехала в Москву для участия в работе намеченного на 24-26 октября в Москве межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

В состав делегации вошли руководители экономического, социального и миграционного блоков правительства Таджикистана, сообщил «АП» помощник председателя Маджлиси милли по связам со СМИ и неправительственными организациями Навруз Курбонзода.

По его словам, в ходе форума запланированы двухсторонние встречи Убайдуллоева с главой Совета федерации России Валентиной Матвиенко и со спикером Госдумы Вячеславом Володином.

Форум пройдет под руководством председателя Валентины Матвиенко и Махмадсаида Убайдуллоева.

С таджикской стороны в нем ожидается выступления сенаторов, глав министерств экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, труда, миграции и занятости населения Сумангул Тагойзода и промышленности и новых технологий Шавката Бобозода.

Напомним, что сенаторы Таджикистана серьезно подготовились к обсуждению с Москвой вопросов, связанных с пребыванием таджикских трудовых мигрантов в России, в частности, необходимостью их пенсионного обеспечения со стороны работодателей.

Межпарламентский форум России и Таджикистана проводится регулярно раз в два года уже в течение 12 лет.

Таджикская сторона убеждена в том, что за это время форум проявил себя, как эффективный инструмент взаимодействия парламентов двух стран.

В ходе работы Форума планируется обсудить региональный аспект межпарламентского сотрудничества, развитие взаимодействия в различных отраслях экономики, развитие гуманитарного сотрудничества, вопросы аграрно-продовольственной политики. В рамках Форума состоятся также заседания межпарламентской Комиссии по сотрудничеству и «круглые столы».

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