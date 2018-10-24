Останки саудовского журналиста Джамаля Хашогджи обнаружены в колодце в резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на новостной портал Haberler, который, в свою очередь, ссылается на заявление лидера турецкой оппозиционной партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчека.

Догу Перинчек утверждает, что в колодце обнаружили некоторые фрагменты тела Хашогджи. Официально эта информация пока не подтверждена.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи планировалось заранее, сообщает The Guardian

По словам Эрдогана, убийство спланировали за несколько дней до визита Хашогджи в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В убийстве участвовали две группы людей из Саудовской Аравии, в одну из которых входили генералы.

Эрдоган сообщил, что за день до убийства из Эр-Рияда в Турцию прибыли трое человек, которые осмотрели лес недалеко от Стамбула. Предполагается, что они искали место, где спрятать останки Хашогджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашогджи погиб, когда 2 октября пришел за документами в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая разведка неофициально сообщала, что агенты саудовских спецслужб убили Хашогджи, а тело расчленили. Саудовская Аравия 20 октября заявила, что журналист погиб во время драки в консульстве.

СМИ со ссылкой на турецкую разведку писали, что сотрудники саудовских спецслужб сперва пытали журналиста, а после его смерти расчленили тело и вынесли останки из консульства.

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