Комитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал 29-летнего жителя Баткенской области, подозреваемого в рассылке провокационных видеороликов. Об этом 23 октября сообщило издание KaktusMedia.

По информации следствия, мужчина создал в мессенджере WhatsApp группу, в которой состояли более ста граждан. Он прислал в группу видеоролики, датированные 2010 годом, на которых этнические узбеки избивали этнических киргизов. Также в группу был прислан ролик, на котором киргизы избивают узбеков и требуют попросить прощения за события 2010 года.

Действия задержанного квалифицируются как разжигание межнациональной розни. Он дал признательные показания и выразил раскаяние. Согласно 299-й статье Уголовного кодекса Киргизии, за возбуждение национальной розни мужчине грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В июне 2010 года на юге Киргизии произошли столкновения между этническими киргизами и узбеками. Ситуация в регионе обострилась на фоне свержения президента Курманбека Бакиева. Точное число жертв беспорядков неизвестно.

По состоянию на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях были обнаружены тела 276 узбеков, 105 киргизов и двух представителей других национальностей. Почти две тысячи человек получили ранения.

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