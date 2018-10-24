Создатель проекта Menu.tj и digital-маркетолог Парвиз Рузиев о цифровом маркетинге в Таджикистане, горе-SMMщиках и о том, чего не сделает даже за деньги.

Парвиз назначил встречу в одном из столичных кафе. Было любопытно следить за его беседой с официантом, о том, как он объясняет, как ему приготовить и подать выбранное блюдо, какие специи добавить и прочие тонкости, в которые обыкновенный посетитель обычно не вдается. Сомнений не осталось с первых же минут, было ясно, что он любитель вкусно и качественно поесть. Собственно, наверное, только такой гурман смог бы успешно продвинуть онлайн каталог точек общественного питания столицы, на сайт которого ежедневно заходит до 10 тысяч человек.

- Парвиз, сами любите готовить?

- О, вам стоит попробовать, как я готовлю! Вообще считаю, что хорошего повара можно определить по тому, как он готовит яичницу-глазунью. Это только с обывательского взгляда кажется, что приготовить её проще простого. Если белок прожарился, но не подгорел, а желток остался жидким, то повар молодец! Если нет, то это плохой повар. Вот я хороший, потому что умею готовить идеальную глазунью, а моё коронное блюдо - курица в сливочном соусе.

Недавно, кстати, поступило предложение открыть собственный ресторан, но я отказался.

- Почему?

- Открыть заведение существующего в стране формата не трудно, но не имеет смысла.

А для того, чтобы создать по-настоящему хороший ресторан с отменной кухней, сервисом и завлекающим интерьером, нужна хорошая команда профессионалов, собрать которую в современных реалиях оказалось невозможно.

Все мастера и специалисты ресторанного бизнеса, либо обеспечены работой и не готовы выходить из зоны комфорта, либо уехали из страны. А новых профессионалов у нас не появляется, потому что как таковых школ не существует. В Таджикистане нет понятий экосистемы ресторанного бизнеса и полноценной Ассоциации ресторанного дела. Отсюда и растут ноги.

Чуткие к критике

- В онлайн каталоге Menu.tj в основном положительные обзоры ресторанов. Почему не пишите критичные?

- В нашей стране критика воспринимается очень болезненно. Если напишешь отзыв с негативным окрасом, можешь считать, что отношения с владельцем заведения вплоть до седьмого колена будут испорчены. Однажды мы написали правдивый пост, в котором указали недочеты заведения, так вот он был воспринят владельцем не как руководство к устранению недостатков, а как личное оскорбление.

Поэтому, если заведение изначально плохое, то мы просто не пишем о нём, даже если нам предлагают за это деньги. В каталог, конечно, мы его добавим, потому что, возможно, кому-то оно покажется удобным по расположению или ценовому сегменту.

Прежде, чем писать хороший обзор на заведение, мы дегустируем еду и если все хорошо, то публикуем отзыв у себя на сайте, ведь миссия проекта заключается не столько в том, чтобы заработать деньги, а скорее в том, чтобы повысить уровень ресторанного бизнеса в стране.

- Размещение данных точек общепита на сайте бесплатное. За счёт чего тогда происходит монетизация проекта?

- В 2015 году, когда мы запускали проект с ресторатором Рахимом Алибердыевым, наш бизнес-план заключался в следующем: мы размещаем рестораны и кафе на сайте, бизнесмены за это платят. И вы знаете, оплата была небольшой - всего 100 сомони в год. Я лично ходил к потенциальным рекламодателям, объяснял им преимущества работы с нами, но они не то, что за сотку в год, они бесплатно не хотели размещаться!

Тогда мы пересмотрели свою стратегию. Сначала на бесплатной основе разместили на сайте топовые рестораны, после чего к нам потянулись точки общепита более низкого сегмента. Таким образом, мы подписали на себя около 400 ресторанов. Раз проект превратился в социальный, нам необходимо было, искать пути монетизации. И мы их нашли.

Имея тесные контакты с рестораторами города, мы узнали об их потребностях и проблемах, а потом предложили услуги цифрового и традиционного маркетинга, и кажется, преуспели в этом.

Лицензия за миллион долларов

- Вашим первым цифровым продуктом стало внедрение первого национального кошелька AnyPay. Почему сегодня мы о нём ничего не слышим?

- Потому что нам пришлось «заморозить» проект до лучших времён. В 2015 году из Лондона приехал мой брат, работающий в банковской системе в сфере энергетики. Он сказал, что в Европе уже никто не оплачивает услуги электроэнергии лично, все делается посредством электронных систем.

Я подумал и решил тоже создать такой сервис, через который можно будет оплачивать разные услуги. В это время GIZ объявил конкурс на лучший стартап, я подал заявку и впоследствии получил грант на сумму 5 тысяч евро. Я понимал, что если отдам проект сторонним разработчикам, то не уложусь в финансовые рамки, поэтому собрал команду из ещё двух разработчиков, и мы занялись реализацией проекта.

В течение трёх месяцев мы подписали более двух тысяч активных пользователей, но спустя некоторое время нас оповестили, что мы должны приобрести лицензию на ведение этой деятельности в Нацбанке Таджикистана. Стоила она непозволительно дорого, нам это оказалось не по карману.

- Бизнес – дело всегда рискованное. А что насчёт онлайн-бизнеса? Он ведь не требует больших первоначальных вложений, значит, гораздо выгоднее?

- Всё не так. В моем случае, конечно, цифровые проекты более выгодны, потому что я непосредственно занимаюсь разработкой своих продуктов. Но если такого рода бизнес будет создавать человек, не разбирающийся в IT, то это ему обойдется очень дорого. Возможно, даже дороже, чем открыть, допустим, ресторан.

О стереотипах, другой реальности и книгах

- Таджикские предприниматели часто жадничают на маркетологов. Ну не верят они ещё в маркетинг. Вы, как человек, который варится в этом котле, скажите, зачем нужны маркетологи и почему, например, сам руководитель не может по совместительству заниматься «маркетингом»?

- Это стереотип, который не мог появиться без причины. Расскажу пример из своей жизни. В далеком 2015, когда мы занимались раскруткой нашего электронного кошелька, мы обратились в одно из ведущих маркетинговых агентств за помощью в привлечении трафика на сайт. Деньги мы заплатили, с задачей они не справились. Скорее всего, такой же негативный опыт случался и с другими. Вот они и решили, что могут справиться сами.

Тем не менее, мировая практика говорит, что правильный маркетинг - двигатель продаж. Поэтому говорить, что он бесполезен – неправильно. Просто нужно искать хороших специалистов.

- Как вы оцениваете профессионализм маркетологов в нашей стране, и насколько они квалифицированы?

- Как только до Таджикистана дошло понятие SMM, очень многие вдруг стали SMMщиками. Любой человек, который умеет хоть немного писать и скачивать фотографии из Интернета, стали называть себя специалистами. Один ресторатор говорит мне: «У меня племянник что-то там делает в Facebook, давай мы будем ему платить, а он будет нам SMMмить?». Знаете, такой SMM, который делается без выверенного контент-плана, стратегии, без рейтингов аналитики и выявления целевой аудитории, не приведёт ни к чему хорошему.

В то же самое время на нашем рынке имеются гиганты маркетинга с большим опытом, знаниями и практикой. Подключая их к работе, рост продаж будет обеспечен. Но здесь возникает другая проблема: наши предприниматели не готовы платить деньги за хороший маркетинг. Средняя стоимость SMM-услуг в месяц составляет 1000 сомони. Это смешно. Я бы никогда даже за 4000 не взялся.

- Что почитать маркетологу? Существует мнение, что книги о маркетинге читать не стоит, там всё слишком догматично и банально. Лучше читать блоги и журналы, чтобы держать руку на пульсе.

- Сейчас люди не особо любят читать. Поэтому более чем уверен, что и талмуд Филипа Котлера «Основы маркетинга» многие не осилят. Или прочитают, но не поймут, или поймут, но с пятого раза. Я рекомендую читать книги, публикуемые крупными маркетинговыми компаниями, в которых расписываются конкретные кейсы, инструменты и ресурсы, необходимые в работе.

Я читаю литературу, как на английском языке, так и на русском и могу сказать, что российские тренды в SMM и цифровом маркетинге сильно приближены к нам, а западная модель всё-таки далека от нас. Это совсем другая реальность.

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