Верховный суд Таджикистана приступил к рассмотрению уголовного дела по убийству иностранных велотуристов.

Суд начался сегодня утром в здании СИЗО №1 Минюста Таджикистана.

«Начался выездной судебный процесс по рассмотрению уголовного дела о жестоком убийстве четырех иностранных велотуристов, которое произошло в конце июля на автотрассе в Дангаринском районе. По завершению мы подготовим материалы и сообщим все подробности», - сообщили «АП» в Верховном суде республики.

Тем временем, с утра у ворот СИЗО №1 собрались родственники подсудимых и представители СМИ, но в зал судебных заседаний пустили только адвокатов.

Ранее Верховный суд республики сообщил, что заседание суда над напавшими на туристов будет открытым, однако по внутренним правилам вышеназванного следственного изолятора, туда могут попасть лишь те лица, которые имеют специальные разрешения.

Нападение на иностранных туристов произошло 29 июля этого года на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области. Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию.

В отношении Хусейна Абдусамадова было возбуждено уголовное дело по статье 104, ч. 2 (Убийство с особой жестокостью) и по статье 179 ч. 2 (Терроризм).

Кроме него на скамье подсудимых находятся 10 жителей города Нурек, в том числе двое по факту финансирования террористов, восемь обвиняются по статье 347 (Несообщение о преступлении) УК. Им грозит выплата штрафа в размере 50 тысяч сомони или лишение свободы на срок до 2 лет.

Тогда в результате нападения погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили ранение.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus