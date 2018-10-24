В энергохолдинге «Барки точик» продолжают настаивать, что массового отключения света в республике нет: речь, по их данным, идет только о профилактических работах.
В понедельник утром мы выставили на нашей странице в Фейсбуке пост с призывом рассказать, у кого отключают свет. К этому дню там собралось более сотни комментариев. Как оказалось, свет отключают где-то месяц, где-то уже больше – по всей стране.
Вот лишь некоторые из комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены):
«В Кулябе днем и ночью», «город Бустон (Чкаловск), с 8:40 до 17:00 отключают в городе. До этого с сентября отключали по 4 часа в день. Контроллеры признались, что это ограничение».
«Район Рудаки. Утром с 5.00 до 8.00 вечером с 18.00 до 21.30!»
Город Чкаловск, в частном секторе больше недели отключают свет с 9 утра и до 18 часов. На вопрос, в чем проблема, ответ гениален: «Апа, ремонт». Они за это время уже бы АЭС поставили, блин!».
«У нас в Чимтепа уже 1 месяц утром с 5.00 до 7.30 и вечером с 18.00 до 20.30 лимит», город Гиссар джамоат, Мирзо Турсунзода выключают с 23.00 до 5.00 и с 9.00 до 18.00»; «в городе Канибадам село Патар с сентября месяца по сей день с 07:00 до 19:00 и с 21:00 до 05:00 утра отключают свет, это получается, что нет света в сутки 20 часов. Это просто ужас, пожалуйста, выясните и дайте нам ответ».
«Джаббор Расуловский район 10 часов в сутки дают свет. Уже больше месяца такая ситуация», «г. Бохтар (Курган-Тюбе) с 8 утра отключают до 5 вечера, с 9 вечера до 12 ночи», «Согд, Бабаджан Гафуров. С 8.00 до 18.00 и ночью до утра отключают»; «г. Гулистан (Кайроккум) посёлок Сирдаринский. С 08:00 до 19:00 и ночью с 22:00 до 06:00 выключают».
«Шахринавский район, джамоат Боғистон утром с 7:30 до 18:00 или 18:30 нет света и ночью с 21:30 до 05:30 нет. Получается, всего 6 часов в сутки есть свет. Уже больше месяца такая история».
«Уже второй день отключают свет в городе Худжанд». «Аштский район тоже под лимитом», «Хатлонская область, районы Хуросон - утром с 5.00 до 8.00 вечером с 18.00 до 21.00».
«Город Исфара каждый день отключают. С 8 до 19.00. А ночью вообще 3 часа дают». «Спитаменский район - Согдийская область. Свет дают с 6:00 до 8:00 утра и вечером с 18:00 до 21:00~21:30».
«Постоянно отключают в Ромите, дают на пару часов вечером и пару часов днем. Достали!!!!Сначала сказали, что это на 2 недели, потом на месяц, уже второй пошел, а света нет...».
«Хатлон. Колхозобадский район отключают свет, когда захотят. И дают, когда захотят, звонили, говорят ремонт».
«Речь не о том, что нет света. Речь о том, что нам врут. Врут нагло, и не стыдясь. Будь мужчиной. Выйди и скажи, что по непредвиденным обстоятельствам и по причине отсутствия воды вынуждены ограничить подачу электроэнергии. Мы люди поймём. БТ! Будь мужчиной!»
«В г. Бустон, улица Первомайская, дом 4 выключают свет. У меня там больная сестра, она не может выходить никуда, сидит в холоде, помогите».
«Варзобское ущелье, поселок Бегар. Отключают каждый день уже в течение 3-х недель. Свет есть только с 4-х до 8-ми утра. Далее света нет до вечера. Вечером в 5.15 включают до 11 ночи».
«Не думаю, что по ночам идут профилактические работы, или у нас такие разные часовые пояса... Днем ежедневно вырубают, но по-разному».
«Слышал, в Гипроземе, Джамоат Чимтеппа тоже каждый день отключают, по 3 часам утром и вечером дают».
«Город Канибадам, в сутки примерно 6-8 часов». «Куляб. Регулярно с 10 ночи до 6 утра. В 4-5 дают на пару часов».
«Гиссар днем отключают в центре с 10-11 до 18:... вчера дали в 18:34 и т.п».
«Утром по новостям как раз рассказывали, что Росскосмос совместно с Узбекистаном и Казахстаном начинают создавать совместный спутник для отправки в космос для исследования...И тут бац-вырубили как положено в последние месяцы свет...21-ый век. Соседи запускают спутники в космос а я каждый вечер радуюсь, что на 3 часа дали свет... И такая гордость появилась за нацию».
«В Районе Рудаки 7 часов дают свет. Утром от 5до 8 вечером 18 до 22 . С 25 число прошлого месяца до сих пор у нас отключают свет, когда хотят и никто нам не объясняет почему. До каких пор может продолжаться это издевательство? Может, вы знаете? Связался с Хукуматом района, сказали, что так будет до 16-го ноября».
Вместе с тем на этой неделе «Барки точик» в своем обращении пожаловался на потребителей: те не жалеют средств на оплату мобильной телефонной связи, но не торопятся оплачивать счета за электроэнергию – пишет Радио Озоди. «Чтобы бесперебойно получать электроэнергию, оплачивайте, пожалуйста, за потребленную электроэнергию своевременно», - говорится в обращении «Барки точик» в адрес потребителей.
Рогуну нужна вода
Пресс-служба энергохолдинга официально говорит о профилактических или ремонтных работах. О лимите, по словам пресс-секретаря «Барки точик» Нозирджона Ёдгори, речи не идет.
Анонимный источник в том же холдинге сообщил «АП», что «есть устное указание сверху лимитировать подачу электроэнергии - воду экономят, чтобы заполнить водохранилище Рогунской ГЭС».
Об этом же еще в сентябре «АП» говорил таджикский энергетик:
«Приток реки Вахш снизился с 1,8 тысяч кубометров в секунду в июле до 600 кубометров в секунду в сентябре. В начале октября приток реки упадет до 400 кубометров в секунду. Так как, часть притока реки удерживается для заполнения Рогунского водохранилища, стоящая ниже по течению Нурекская ГЭС стала получать воды меньше, чем обычно», - пояснил он.
Энергетик затруднился сказать, как долго будет продолжаться отбор воды Рогунским резервуаром. Однако, отметил, что проблемы с энергоснабжением будут решены после того, когда ТЭЦ «Душанбе-2» приступит к новому отопительному сезону (ТЭЦ заработала с конца прошедшей недели, - ред.).
«Данное предприятие, мощностью 400 МВт, обеспечивает потребности столицы в электроэнергии почти на 60%. Высвободившую энергию можно будет поставлять в регионы», - подчеркнул энергетик.
Кроме того, добавил он, в ноябре будет запущен один из гидроагрегатов Рогуна, мощность которого первоначально составит 100 МВт.
Слова энергетика относительно связи между ограничениями на потребления электроэнергии и накоплением воды на Рогуне подтвердил ранее замначальника ООО «Шабакахои барки Кулоб» Зариф Табаров. Он сообщил, что сети получили устное поручение от руководства «Барки точик» об ограничении подачи электроэнергии.
«Это связано с поступлением в малом количестве воды в Нурекское водохранилище. Скоро ожидается введение в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, поэтому часть воды остается в Рогунском водохранилище, и приток воды в Нурекское водохранилище снизился», - отметил он.
По словам специалиста, если сейчас не поддержать состояние Нурекского водохранилища, то зимой могут возникнуть трудности. «Такого маловодья в Нуреке именно в сентябре раньше не отмечалось», - подчеркнул Табаров.
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raisa5
Барки Точик народ считает за быдло и дураков! проснитесь - народ не дураки! все знают и понимают! Профилактика - ха ха!
Patriot7
Сказки все это. Месяц проверяют, что за бред. Скорее всего афганцы заплатили налом, вот и "Барки точик" мучает свой народ.
Зафарчон9
Ложь. Эти упиры говорят правду только тогда когда не могут сочинить ложь. По другому не может быть. Это же Таджикистан ребята. По возможности бежите от этой страны нервы берегите.
Гражданин-Таджикистана9
Как можно так нагло и тупо обманывать народ, Вы в Барке точик думаете что мы совсем бараны? Вы нагло врёте в лицо всей стране что вы проводите профилактику... Вы только больше ненависти привлекаете к себе
Idort9
Ааааааааа !!!!! Устал я от этих фальшивых гоструктур... Кто не платит? Когда в месяц по два три раза приходят за деньгами! Пускай карман не набивают !!!!! Достали со своим лимитом! Уважаемые вышестоящие услыште уже крик души своего народа .
Гражданин-Таджикистана9
В Вахдате так же с 21:30 до 05:30 нет каждый день отключают, Если как говорит Барки Точик, это проф.работы что делают электрики с 21:30 до 05:30 . Барки Точик, Вы даже отписаться не умеете(не способны) грамотно... Барки точик, Все ЖИТЕЛИ имено Жители желают что бы Вас не существовало.
Tremor10
Так лимит или не лимит???? Сельские местности Турсунзаде получают электричество в общем 6 часов, 3 часа утром и 3 часа вечером. Когда все это закончится то?
Alisher11
Скажите народу правду. Мы 100 лет уже понимаем ваше вранье, не чего еще 100 лет будет понимать ваше вранье =))))))). Посмотрим, что будет еще после ГЭС Рогуна еще какие вранье скажете народу!
Алекс11
все правда, везде и всем отключают
21 век
sasdasd12
«Это связано с поступлением в малом количестве воды в Нурекское водохранилище. Скоро ожидается введение в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, поэтому часть воды остается в Рогунском водохранилище, и приток воды в Нурекское водохранилище снизился», - отметил он.
В итоге, то - долго набирать будем?????