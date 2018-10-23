Президент, продолжающий рабочую поездку по районам Согда, сегодня посетил город Бустон (бывший Чкаловск) и открыл в центре города флагшток высотой 48 метров.

На флагштоке водружен государственный флаг Таджикистана: его ширина - 7 метров, длина - 14 метров, сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония открытия флагштока в Бустоне, 23 октября 2018 года Фото пресс-службы президента РТ 1 /14

Флагшток и прилегающие к нему аллеи были возведены в Бустоне за два месяца, к визиту президента.

Вчера Эмомали Рахмон открыл флагшток в Джабборрасуловском районе: его высота 50 метров, а размер полотнища флага 7 на 14.

Церемония открытия флагштока в Джабборрасуловском районе Согда, 23 октября Фото пресс-службы президента РТ

Некогда самый высокий

В конце августа 2011 года в Таджикистане в честь 20-летия независимости страны был установлен по тем временам самый высокий в мире флагшток. Высота его составила 165 метров. Ширина самого флага составляет 30 метров, а длина – 60.

Установкой флагштока в Душанбе занимались специалисты международной компании Trident Support - единственной в мире компании, которая имеет опыт в строительстве рекордно высоких флагштоков.

Строительство флагштока началось 24 ноября 2010 года, и отныне этот день отмечается в стране, как День таджикского флага.

Тогда Таджикистан сделал свой вклад в Книгу рекордов Гиннеса, возведя 165-метровый флагшток: предыдущий рекорд принадлежал Азербайджану – высота их флагщтока 162 метра.

После этого в регионах Таджикистана начался бум по строительству флагштоков. Они есть уже почти во всех городах. Только в текущем году с участием президента флагштоки были открыты ранее в Дарвазском районе ГБАО (11 сентября, 30 метров), в городах Истаравшан (25 июня, 52,4 метра), Канибадам (27 июня, 43 метра), и последние два в Джабборасуловском районе (22 октября, 50 метров) и в Бустоне (23 октября, 48 метров).

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