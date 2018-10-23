Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом, 19 октября

По итогам процедуры опознаний установлены личности троих граждан Таджикистана, погибших в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» Ленинградской области 19 октября.

Среди погибших - Ахлидин Акрамджонович Расулов, 04.04.1996, г.р., уроженец города Вахдат, Осимджони Джума Акмалзода, 29.06.1996 г.р, уроженец Тавилдаринского района и Комилджон Рахмонович Махмадалиев, 22.06.1970 г.р., уроженец города Левакнд (бывший Калининабад), сообщил "АП" пресс-секретарь представительства Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ по миграции Иброхим Ахмадов.

Представительством Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ по миграции и Генконсульством Таджикистана в Санкт-Петербурге принимаются все необходимые меры по содействию родным и близким погибших для скорейшего отправления тел на родину, сообщил Ахмадов.

19 октября 2018 года на заводе пиротехнических изделий "Авангард", расположенном в Гатчинском районе Ленинградской области, произошел взрыв. В результате взрыва погибли четверо и получили ранения различной степени тяжести 11 человек.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье нарушения техники безопасности. Директор завода был задержан в ходе расследования обстоятельств взрыва.

Как сообщает СУ СКР, директор завода был подробно допрошен по подозрению в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса.

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