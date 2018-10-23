Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Указ, как отмечается, подписан "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации и в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Своим указом Путин поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, решить, какие именно ограничения против этих лиц нужно ввести, а также "обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер", отмечает РБК.

Какие именно санкции против Украины планируется ввести, в указе не сказано.

Указ вступил в силу с момента подписания, то есть с 22 октября: как сказано в документе, он подлежит отмене, если Украина откажется от «ограничительных мер» в отношении граждан и юридических лиц РФ.

Напомним, Владимир Путин в июне подписал закон о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.

Как отмечает Би-Би-Си со ссылкой на Коммерсант, правительство России занимается вопросом о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины с 2014 года.

Источники издания в кабмине говорили, что под ограничения могут попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены, чиновники и политики.

В качестве меры воздействия на физических лиц собеседники "Коммерсанта" называли блокировку их активов на территории России и запрет на вывод капитала.

После аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе Украина ввела санкции против 1228 российских граждан и 468 компаний. Они коснулись российских парламентариев, сотрудников администрации президента, высокопоставленных чиновников, бизнесменов, деятелей культуры и представителей СМИ. Им запрещен въезд на Украину, а украинские активы подлежат конфискации.

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