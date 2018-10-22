Шамсиддин Шанбиев, уроженец Таджикистана, пополнил состав екатеринбургского клуба «Урал», выступающего в высшем дивизионе российского футбола.

Футбольный клуб «Урал» пополнил свой состав молодым футболистом молодежной сборной России Шамсиддином Шанбиевым. Игрок, выступающий на позиции правого защитника, перешел в екатеринбургский клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Шанбиев уже присоединился к «Уралу» и проводит в составе своего нового клуба тренировки. Зимой во время трансферного окна футболист будет внесен в заявку клуба для участия в российской Премьер-лиге. Он будет выступать под номером 2.

Новичок «Урала» родился в 1997 году в Согдийской области Таджикистана. С семи лет начал заниматься футболом в школе «Спартака».

Именно в этом клубе он стал профессиональным футболистом. Поиграв за молодежный состав «красно-белых», в том числе и в юношеской лиге УЕФА, Шанбиев стал игроком «Спартака-2», в котором три сезона отыграл в ФНЛ.

Кстати, однажды Шамсиддин попал в сборную ФНЛ на матч против молодежной сборной Кипра.

Также новичок «Урала» вызывался в юношеские сборные России. А в марте этого года он принял участие в двух отборочных матчах молодежного первенства Европы. Вместе с ним молодежная сборная России обыграла сверстников из Гибралтара и Македонии.

В футболе с семи лет

В интервью сайту московского ФК «Спартак» по окончании прошлого сезона Шанбиев рассказал о своих первых шагах в футболе, семье, о команде.

Он сообщил, что "родился в деревушке в Ленинабадской области Таджикистана", где жил до четырех лет, а затем переехал в Москву.

"У меня очень много родственников, никак не найду времени, чтобы всех навестить. У меня два брата, старший и младший. Старший занимался боевыми искусствами, недавно отслужил в армии. А младший, конечно, лентяй, но тут уж ничего не поделаешь. По себе знаю, что футбол — это тяжелый труд. Сказал отцу, что не стоит брату заниматься", - рассказал футболист.

Он сообщил, как попал в "Спартак": "Инициатором стал папа. Были разные варианты, куда пойти, но отец выбрал "Спартак". Ему нравился стиль команды, умный комбинационный футбол в исполнении красно-белых. А дядя у меня болельщик «Локомотива», ему тоже хотелось видеть меня в любимой команде. Они с отцом все время спорили".

Шанбиев рассказал, что с детства был очень подвижным, любил бегать ― "и по большому счету мне было все равно, чем именно заниматься.

"Но, поиграв пару лет в спартаковской Академии, понял, что без футбола жить невозможно. Не представляю себя без игры. Недавно вынужден был два месяца пропустить из-за травмы — было очень тяжело", - отметил футболист.

По его словам, отец всегда убеждал его, что нужно тренироваться и ждать своего часа.

"Всевышний все видит. И если усердно работать, то обязательно представится шанс проявить себя. Такой шанс у меня появился, когда вышел на поле в полуфинале чемпионата России. После этого тренер Владимир Бесчастных сказал, что в финальной игре выйду в старте. У меня это даже в голове не укладывалось!"

"На нашей стороне — спартаковская школа, футбольная мысль. Мы можем через передачи обыграть любого. Самое главное — выложиться на поле", - резюмировал Шанбиев.

Защитник «Спартака-2» Шамсиддин Шанбиев

ДОСЬЕ «АП»

Шамсиддин Шанбиев

Родился: 18.02.1997 (21 год)

Гражданство: Россия

Амплуа: защитник

Предыдущий клуб: «Спартак-2»

Рост: 181 см

Вес: 73 кг

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