Впервые с момента запуска нашего проекта мы подготовили для вас видео из Айни - нас уже давно интересовала история одного глиняного минарета под названием Варз.

Он был возведен, по некоторым данным, в X веке, и является первым подобным сооружением в Зеравшанской долине. Кто именно построил его и в связи с чем, узнаете уже завтра. Не пропустите историю, поскольку она очень увлекательная.

В среду мы расскажем вам о танцевальной группе «Согдиана», которую создали инвалиды-колясочники Таджикистана. Она, кстати, считается первой подобной творческой группой, которая совсем недавно успела выпустить дебютный клип.

Раньше участники группы не имели ничего общего с музыкой и танцами. Именно поэтому мы решили рассказать о «Согдиане» через призму жизни одной из ее участниц.

А завершим мы неделю историей керамики Риштана - одного из самых древних городов Ферганской долины. Известен он с давних времён, как крупнейший в Центральной Азии центр по производству уникальной глазурованной керамики.

Вот почему о секрете производства мы решили узнать у известного местного керамиста Бахтиёра Назирова, чьи работы абсолютно уникальны и несравненны.

Выйдет видео-история в четверг, 25 октября.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus