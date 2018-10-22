В Санкт-Петербурге трое неизвестных напали на гражданина Таджикистана и ранили его из травматического оружия: 23-летний таджикистанец был госпитализирован.

Нападение произошло в ночь на 22 октября. В первом часу ночи трое неизвестных подошли к молодому таджикистанцу у станции метро «Площадь Мужества» и попросили у него зажигалку. Затем они начали избивать молодого человека, а один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять ему в грудь, сообщает питерское издание "Фонтанка".

Пострадавшему удалось самостоятельно преодолеть около 4 километров и обратиться за помощью в Елизаветинскую больницу, где его прооперировали.

Как сообщает neva.today, по факту происшествия начата проверка. Известно, что в России пострадавший иностранец находится легально, и имеет временную регистрацию в Петербурге. Нападавших в настоящее время разыскивает полиция.

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