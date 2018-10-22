Легионер из Дагестана Гамид Джалилов, представивший Таджикистан на очередном чемпионате мира по вольной борьбе в Венгрии, проиграл на старте соревнований и выбыл из дальнейшей борьбы. Он единственный спортсмен, кто выступал под флагом нашей страны в этом году.

В весовой категории до 74 кг Джалилов, который один представлял нашу страну на турнире, проиграл итальянскому борцу кубинского происхождения Франку Чамисо с результатом 0:9.

Чамисо после этой победы обыграв двух соперников, дошел до полуфинала, но, уступив россиянину Заурбеку Сидакову, остался без медалей. Чемпионом стал тот же Сидаков, обыграв в финале Автандила Кентчадзе из Грузии.

Как рассказали "АП" источники в спортивных кругах, из-за отсутствия полноценных регулярных сборов таджикские борцы не сумели показать хороший результат на чемпионате Азии и Азиатских Играх. По этой причине было решено не подавать заявку на чемпионат мира, за исключением Гамида Джалилова.

Кстати, в качестве арбитра на чемпионате выступает таджикский рефери Хабибулло Нарзуллоев.

В своей истории Таджикистан лишь только раз получал награду в чемпионатах мира по борьбе: в 2007 году дагестанец Юсуф Абдусаломов (до 84 кг), выступавший под флагом Таджикистана, завоевал серебро.

Борец Гамид Джалилов несколько лет представляет Таджикистан на международной арене. В прошлом году в Грузии на Гран-при по вольной борьбе он стал обладателем бронзовой медали.

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