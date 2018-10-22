Решение включить отопление в домах душанбинцев было основано на том, что на прошлой неделе в Душанбе температура воздуха опускалась ночью до нуля градусов. Однако уже в четверг в столицу вернулось тепло, и сегодня температура воздуха достигает 24 градусов.

В «Барки точик» отмечают, что ранее похолодание, с которым жители столкнулись в начале прошлой недели, изменило планы энергетиков: они решили начать отопительный сезон в городе не с 1 ноября, как планировалось, а с конца прошлой недели.

И это несмотря на прогнозы синоптиков, что в Таджикистане, и в Душанбе в том числе, до конца октября сохранится теплая, солнечная погода.

«Отопление на сегодня подключено в дома в столичных районах Сино и Исмоили Сомони - тепло получают 816 зданий, в основном высотные жилые дома, больницы, поликлиники, детские сады и школы», сообщил «АП» пресс-секретарь ОАХК «Барки точик» Нозир Ёдгори.

Он отметил, что, согласно планам, в текущем году отопление будет в 1 тыс. 800 городских жилых домах и объектах.

Для эффективной работы ТЭЦ «Душанбе-2» запасены свыше 746 тыс. тонн угля, а Душанбинская ТЭЦ-1, после многолетнего перерыва, начала работать на узбекском газе.

До ноября будет «бабье лето»

Между тем, душанбинцы, как и все жители республики, смогут наслаждаться установившейся в прошлый четверг, 18 октября, солнечной, и теплой погодой вплоть до конца октября, заверяют таджикские синоптики.

Столбик термометра днем будет периодически подниматься до 24 градусов.

Первый снег в районах республиканского подчинения и в том числе в столице ожидается в декабре, но точного прогноза пока нет, отмечают в Таджикгидрометцентре.

Кстати, первый снег в некоторых регионах страны выпал еще 8 октября, и застал многих таджикистанцев врасплох.

В середине октября в Таджикистан пришел холодный циклон с Урала – с 15 по 17 октября в Душанбе было дождливо и холодно – днем температура достигала максимум 3-6 градусов тепла, а ночью столбик термометра и вовсе опускался ниже нуля. Такая промозглая погода сохранялась вплоть до четверга, когда вышло солнце и повысилась температура.

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