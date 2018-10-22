Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана призвало граждан страны, находящихся в Сирии и Ираке в рядах террористических и экстремистских групп или обвиняемых в экстремизме, связаться с таджикскими правоохранительными органами.

Обращение УБОП МВД к тем, кто желает вернуться на родину, опубликовано в издании «Конун ва Чомеа» (Закон и Общество).

Подчеркивается, что связаться с МВД желающие могут по номеру +992 93 444 00 66 по «Вайбер», ИМО, «Вотсап» или «Вичат». При этом МВД обещает «гарантию личной защиты и информировании обратившегося гражданина по его обращению».

Это не первое обращение правоохранительных органов Таджикистана к гражданам страны, находящихся в третьих странах в рядах террористических и экстремистских организаций.

В сентябре текущего года МВД сообщило о добровольном возвращении на родину с покаянием четверых граждан, объявленных ранее в розыск по подозрению в экстремизме.

Тогда отмечалось, что добровольное возвращение данных лиц на родину стало возможным благодаря проведению ряда встреч и бесед с семьями подозреваемых.

Между тем в пресс-центре МВД Таджикистана «АП» сообщили о том, что если у граждан, намеренных вернуться на Родину из зон вооруженных конфликтов с покаянием, нет средств для возвращения, они также могут обратиться в органы внутренних дел республики.

«МВД постарается найти выход из сложившейся ситуации и выявить средства для возращения таких граждан», - подчеркнули в пресс-центре МВД Таджикистана.

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