Глава отдела экономического сотрудничество посольства Японии в Таджикистане Акиюки Цуцуи посетил Хатлонскую область с целью участие на церемониях успешного завершения двух проектов, поддержанных в рамках Программы правительства Японии по проектам безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP).

На реализацию проектов в районах Леваканд и Темурмалик была выделена общая сумма около $180 тыс.

Церемония завершения «Проекта по строительству женского центра в городе Леваканд» состоялась с участием председателя этого города Санавбар Самизода, работников и пользователей женского центра. Местному хукумату Леваканд была оказана безвозмездная помощь в размере $90,130 для строительства женского центра и на приобретение оборудовани.

Новый центр был построен с целью предоставления профессиональных курсов, психологической помощи и обеспечения правовой защиты местных женщин.

Затем г-н Цуцуи вместе с председателем района Темурмалик Эмомиддином Аслзода принял участие в церемонии завершения «Проекта по предоставлению экскаватора с целью укрепления берегов рек в районе Темурмалик». Хукумат Темурмаликского района получил $89,770 для приобретения экскаватора для укрепления берегов рек Сурхоб в этом районе.

В своей речи во время церемонии г-н Цуцуи подчеркнул важную роль проектов безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности во внесении наилучших изменений и создание условий, поддержки и благоприятной среды для широких слоев населения Таджикистана. Также он отметил позитивный вклад подобных проектов в развитие дружеских отношений и дальнейшее расширение двухсторонних связей Таджикистана и Японии.

Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности являются частью официальной Программы правительства Японии по развитию. Проекты GGP предоставляются преимущественно местным властям, образовательным и медицинским учреждениям, а также международным НПО в развивающихся странах. С 1996 года в рамках GGP правительство Японии поддержало 389 гуманитарных проектов на общую сумму $31,5 млн., направленных на развитие в Таджикистане.

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