Наверное, нет в Душанбе любителя вкусной еды, хотя бы раз не пробовавшего отменный плов в столовой «Бунафша», что находится на Гипроземе.

Но не только король восточных блюд манит людей в это простое, но чистое, ухоженное заведение. Сегодня вкусный плов можно отведать во многих столовых и ресторанах.

Но ни в одном из них вас не встретит столь красивая, ласковая, жизнерадостная женщина, как Бунафша – хозяйка заведения.

Она сама выйдет вам навстречу, найдет теплые слова для каждого, усадит в удобное место, и сама обслужит вас, угостив отменным, фирменным пловом «Бунафша».

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