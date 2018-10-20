В последние годы в странах СНГ пошла мода на разведение страусов. Эта отрасль птицеводства сегодня успешно развивают все соседние с Таджикистаном страны – Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан. А мы – нет. Почему?

Страусы стоят недёшево - желающим начать разведение придётся выложить, как минимум, по триста долларов за месячного страусенка. Однако игра стоит свеч. За год откорма чистый вес страуса доходит до ста пятидесяти килограммов. При разделке страусиной туши выход чистого мяса - сорок процентов.

"Это новое, очень перспективное направление в животноводстве", - говорят учёные в Академии сельхознаук Таджикистана.

Фото fermers.ru

Однако, страусиный бизнес в Таджикистане пока никак не хочет развиваться. Три года назад в Яване с помощью Академии сельхознаук в одном из фермерских хозяйств организовали птицеферму, в которой начали разводить эту птицу, но спустя время по неизвестным причинам хозяйство пришло в упадок.

Как успешный пример приводится хозяйство в джамоате «Дехмой» Джаббаррасуловского района.

"Страусоводство прибыльная отрасль, - считает академик Давлат Комилзода. – Но дорогая. У нас есть литература, советы, но почему-то фермеры Таджикистана пока не очень хотят развивать эту отрасль".

По словам ученого, в Таджикистане страусы содержатся в личных хозяйствах, как экзотические птицы. Но до уровня бизнеса они ещё не доросли. Создание рентабельного производства требует крупных вложений в инфраструктуру, без которой ферма не может развиваться. Нужно строить цеха, приобретать линии по забою и кормлению птиц. Да и сами птицы стоят не дешево.

"Я был на одной из страусиных ферм в России, так там годовалый страус стоит от 1200 до 1500 долларов в зависимости от породы", – приводит пример фермер Махмад Шаймарданов.

Высота страусятника должна быть не менее трёх с половиной метров Фото fermers.ru

Желание есть, денег пока нет

По словам частного предпринимателя Рустама, который хочет развивать такую ферму в Таджикистане, есть очень хороший потенциал, чтобы разводить страусов. И, по его мнению, их нужно разводить в районах, где много земли.

"Это, прежде всего Хатлонская область. Там и пастбища хорошие, и теплый климат", - говорит он.

У самого Рустама есть бизнес-план, но нет пока денег, и сейчас он ищет спонсоров.

По словам академика Комилзода, страусы начинают нести яйца в 3-х летнем возрасте. Продолжительность жизни этих птиц 60-70 лет. Так что в перспективе страусоводство может принести таджикским фермерам большие доходы.

Одно страусиное яйцо по размерам равно тридцати куриным Фото obshe.net

Чтобы узнать, какова прибыльность этого бизнеса можно обратиться к предварительным расчетам Рустама.

Цыплята в возрасте 1 месяца стоят не менее 300 долларов. Семья страусов – один самец на 2-3 самки стоит около 5 тыс. долларов. Купить их можно в России и на Украине.

Теперь узнаем стоимость яиц, мяса и другой продукции страусоводства.

Одно яйцо страуса стоит от 10 долларов и выше, на продажу идут мясо, жир, кожа, перо, пух, кости, навоз. Одним словом, птица имеет высокую коммерческую ценность. Фермеры торгуют и живыми птицами, цена на которых доходит до трёх тысяч долларов.

Рустам, в случае осуществления своей идеи, планирует зарабатывать и на платных экскурсиях для любопытных людей.

Перья страуса используются для создания костюмов в различных театральных постановках и эстрадных шоу Фото fermers.ru

Факты о страусах

- Рост этого создания может превышать два с половиной метра, а вес сто пятьдесят килограммов.

- Удар страусиной ноги вполне может убить незадачливого хищника.

- Страусиное яйцо может достигать веса в 1,2-1,3 килограмма.

- Весит один взрослый самец африканского страуса до 150 килограммов.

- Они питаются всем, что можно найти на земле: растениями, мелкими грызунами, ящерицами, насекомыми, остатками от пиршества хищных животных.

- Вода для них не является живительным источником, они могут прекрасно обходиться без неё. Но если рядом будет водоём, они и напьются, и искупаются.

- Страусы любят валяться в песке и пыли. Это помогает им избавиться от внешних паразитов.

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