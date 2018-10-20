Межведомственный штаб по обеспечению безопасности ГБАО будет расценивать сборы и сходки в Хороге как участие в преступном сообществе. При этом неформальных лидеров ГБАО назвали главарями организованных преступных группировок.

«На 16 октября текущего года у главарей организованных преступных группировок города Хорог Толиба Аёмбекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова, Мунаввара Шанбиева и других отдельных жителей районов области было изъято 186 стволов огнестрельного оружия, в том числе: 72 автомата Калашникова, 3 пулемёта, 2 гранатомёта, один зенитный комплекс, 37 пистолетов, 11 карабинов, 47 видов другого оружия, 36 гранат, более 4700 единиц боеприпасов и 900 грамм взрывчатых веществ», - говорится в сообщении государственного информагентства «Ховар».

По данным агентства, несмотря на изъятие такого количества оружия и боеприпасов, «до сих пор на руках у главарей организованных преступных группировок и отдельных лиц находится большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов».

«Поэтому, Межведомственный штаб решительно требует сдать все незаконно хранящееся оружие. А в случае несдачи оружия главарями и членами организованных преступных группировок в отношении них будут приняты безотлагательные меры в рамках действующих законов», - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что из 21 преступника, находящихся в розыске, 14 добровольно явились в правоохранительные органы, а тем, кто все еще находится в розыске, было сделано обращение о явке в органы.

Согласно проверенным данным Штаба, сообщает агентство, «главари и активные члены организованных преступных групп (ОПГ) проводят встречи и «сходки» в махаллях, ресторанах и по месту жительства с привлечением простодушных и введённых в заблуждение молодых людей города Хорог и окрестных районов.

«В большинстве случаев «сходки» организованных преступных групп проходят в ресторанах «Шугнон», «Шоми Бадахшон», «Атлант», «Марко поло», столовых «Мургоб», «Орзу», гостинице «Тишор». В связи с этим, Межведомственный штаб со всей решительностью заявляет, что в дальнейшем сбор молодёжи в махаллях, ресторанах, столовых, спортивных залах и других местах, проведение «сходок» главарями и активными членами преступных групп будут расценены как участие в преступном сообществе, и будут приняты меры согласно ст.187 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Наряду с этим, здания, в которых проводятся такие «сходки» организованных преступных групп, будут задокументированы согласно требованиям уголовного законодательства Республики Таджикистан, и будут приняты меры о прекращении деятельности и изменении назначения использования таких зданий, вплоть до их конфискации», - сообщает «Ховар».

Кроме этого, в сообщении отмечается, что посты работников ГАИ и других правоохранительных органов «будут функционировать согласно действующему законодательству до завершения незаконной деятельности организованных преступных групп в городе Хороге, до тех пор, пока не будет уверенности в обеспечении полной безопасности граждан, пока не будет полностью изъято оружие и не будут задержаны преступники, находящиеся в розыске».

«В целях устранения всех нарушений закона во время вождения транспортных средств будет расширено функционирование постов на территории города Хорог. В случае вмешательства и причинения препятствий законной деятельности этих постов, согласно правовым нормативам будет дан достойный отпор. На всех постах будут установлены видеорегистраторы. Видеосъёмки фактов несоблюдения законных требований работников правоохранительных органов будут демонстрироваться всем жителям области и республики.

Напомним, Эмомали Рахмон 15 сентября 2018 года на встрече с активом ГБАО дал ряд конкретных поручений по обеспечению верховенства закона, общественного порядка, безопасности граждан, задержанию преступников, находящихся в розыске, изъятию незаконного оружия и боеприпасов, выявлению и предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

С этой целью в области к работе приступил Межведомственный штаб по обеспечению безопасности.

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