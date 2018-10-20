Поезд въехал в толпу на большой скорости

Более 60 человек погибли и около 100 получили ранения после того, как поезд въехал в толпу у города Амритсар в штате Пенджаб, расположенном на севере страны, сообщила местная полиция ВВС.

Жертвы оказались на железнодорожных путях, отмечая один из главных праздников индуистов Дуссера, символизирующий победу добра над злом.

Зрители наблюдали сожжение чучела мифологического демона Равана и фейерверк, когда вплотную приблизились к железной дороги. Люди не услышали приближающийся поезд.

Из некоторых сообщений следует, что организаторы праздника попросили толпу отойти подальше от фейерверков, в других же говорится, что люди сами приблизились к железнодорожному полотну, поскольку боялись, что горящее чучело рухнет.

К тому же, находящиеся на рельсах снимали фестиваль на свои телефоны, поэтому не смогли вовремя заметить приближающийся поезд, который двигался на большой скорости.

Власти заявили, что главные усилия будут брошены на госпитализацию пострадавших.

Глава штата Пенджаб Амариндер Сингх назвал происшествие трагедией. Он написал в "Твиттере", что местные власти сделают все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

"Я дал распоряжение районной администрации, чтобы им оказали помощь по высшему разряду", - сообщил Сингх.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, написал в "Твиттере", что попросил местные власти сделать все необходимое, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Есть опасения, что число погибших возрастет.

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