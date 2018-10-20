Россия и Узбекистан по итогам Первого форума межрегионального сотрудничества подписали 785 двусторонних соглашений и меморандумов на общую сумму $27,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Узбекистана.

По данным ведомства, 600 соглашений на сумму $1,76 млрд заключены в торгово-экономической сфере, еще 185 соглашений на сумму $25,3 млрд были подписаны в инвестиционной сфере.

По итогам форума будет создано 79 совместных узбекско-российских предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центров в Узбекистане.

Министерство экономики особо выделило некоторые конкретные соглашения. Например, договоренность о создании агрокомплекса по выращиванию, хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции годовой мощностью 66 тысяч тонн между администрацией Сурхандарьинской области и компанией «ЭКО Культура» из Ставропольского края; соглашение о создании в свободной экономической зоне «Навои» совместного предприятия стоимостью $10 млн по сборке современных автокранов с годовой мощностью 100 единиц и 50 рабочими местами между хокимиятом Навоийской области и предприятием «ИМЗ Автокран» из Ивановской области; соглашение об организации торгового дома в Уфе стоимостью $800 тысяч, в который будет поставляться плодоовощная продукция по принципу зеленого коридора. Торговый дом планируется оснастить холодильными камерами на 15 тысяч тонн и 10 единицами техники. Годовой оборот предприятия, которое создают при участии хокимията Самаркандской области и оптово-распределительного центра «Зурбазар» из Башкирии, должен составить $45 млн.

Также есть договоренности построить в Узбекистане теплицу площадью более тысячи гектаров для выращивания, хранения и переработки лимонов. В этот проект со стороны российской компании «Нива Гринхаусиз» будет инвестировано $100 тысяч.

Напомним, форум межрегионального сотрудничества состоялся в рамках визита в Узбекистан президента России Владимира Путина, который прибыл в республику 18 октября.

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