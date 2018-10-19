Изумительная природа Крымского полуострова издавна привлекала к себе многих. Однажды побывав в Крыму, эмир Бухары Сеид-Абдул-Ахад-Хан полюбил его и решил построить здесь собственный дворец — небольшой, но изящный, с куполами, башнями и беседками. Дворец стал одним из красивейших в Ялте, пишет Kaktakto.

Сам эмир назвал имение «Дилькисо», что в переводе означает «пленительный» или «обворожительный». Оно пережило своего хозяина, гражданскую и Вторую мировую войны.

Прогрессивный эмир

Сеид Абдул-Ахад-Хан (1859-1910) — девятый бухарский эмир из династии мангытов. Вступил на бухарский престол в 1885 году. Он свободно владел четырьмя языками — узбекским, персидским, арабским и русским.

Фото: vostlit.info

Эмир Абдул-Ахад-Хан отменил пытки и ввел ограничения на смертные казни. Государь Бухары начал в эмирате промышленную добычу полезных ископаемых: меди, железа и золота, привлекая иностранный капитал и рабочих. Эмир лично участвовал в торговле каракулем. Бухара занимала третье место на мировом рынке по объему торговых операций с этим ценным мехом.

Абдул-Ахад-Хан не только был почитателем поэзии, но и составил «Диван» (сборник стихов). Свои поэтические творения эмир писал под псевдонимом «Ожиз» — слабый, беспомощный.

Эмир принимал активное участие в строительстве знаменитой мечети в Санкт-Петербурге — крупнейшей мечети в Европе того времени. На его средства и деньги его подданных был построен российский эсминец «Эмир Бухарский», участвовавший в Первой мировой войне.

Крымская жемчужина правителя Бухары

Абдул-Ахад-Хан стал первым правителем Бухары, чье правление полностью прошло в тесном сотрудничестве с императорским домом Российской империи. Эмир Бухары имел звание генерал-адъютанта, являлся генералом от кавалерии Русской армии, наказным атаманом Терского казачьего войска, шефом 5-го Оренбургского казачьего полка.

В отличие от современников — мусульманских лидеров — эмир много путешествовал, часто в Европейской части Российской империи. Особенно он любил Ялту, где он проводил лето с 1893 года.

Полюбив Южный берег Крыма, бухарский эмир решил построить здесь собственный дворец. Он приобрел участок в 1898 году и заложил на нем парк и четыре строения, из которых до наших дней дожило лишь главное здание — дворец.

Дворец Эмира Бухарского (Ялта). Фото: tourprom.ru

Строительство дворца началось в 1907 году и длилось четыре года. Все это время работами руководил российский архитектор Николай Тарасов. Ему удалось создать на побережье Крымского полуострова уголок, напоминающий иллюстрацию к восточной сказке. В архитектуре дворца прослеживается классический для мавританского стиля прием — гармоничное сочетание полукруглых и прямоугольных форм. Абдул-Ахад-Хан искренне любил Ялту и свою крымскую резиденцию.

Эмир много лет был для Ялты своеобразным символом щедрости. В 1910 году он на свои деньги построил городскую бесплатную лечебницу. В большом двухэтажном доме размещались лаборатории, комнаты для служащих, хирургические и гинекологические кабинеты, приемная на сто человек.

За заслуги перед городом его избрали почетным гражданином Ялты и назвали его именем одну из улиц.

Фото: tourprom.ru

Судьба крымской резиденции эмира

После смерти Сеид Абдул-Ахад-хана крымскую усадьбу унаследовал его сын — Сеид Мир Алим-хан. Он не разделял любви отца к Крыму, поэтому в своей черноморской резиденции бывал нечасто.

В 1917 году жизнь в Российской империи перевернулась. В результате революции и роскошный дворец эмира Бухарского был национализирован. В 1921 году здесь был открыт Восточный музей Ялты. Затем по постановлению Президиума Крымского ЦИК от 23 мая 1924 года дворец был передан в пользование трудящимся Узбекистана, где начал работать санаторий «Узбекистан».

Годы Великой Отечественной войны были для дворца самыми сложными за всю историю его существования.

Восстановительные работы начались после освобождения полуострова и длились до 1970 года. Сейчас в этом корпусе располагается библиотека санатория «Ялта».

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