Государственное рыбоводческое хозяйство «Чубек» в районе Хамадони задолжало государству по разным видам налогов 600 тысяч сомони. Темп производства падает, хозяйство на грани банкротства.

Когда-то хозяйство «Чубек» давало более 1 тыс. тонн рыбы. Сегодня же, из-за сокращения производства, оно не имеет возможности даже заплатить налоги. Долги выросли до 600 тыс. сомони.

У хозяйства - 846 га земли, 457 га из которых занимают пруды для выращивания рыб. Здесь занимаются разведением сазана, белого амура, других видов, которые адаптированы к условиям региона. В 2010 году хозяйство произвело всего 6 тонн рыбы. После принятия государственной программы, производство рыбы в этом хозяйстве начало увеличиваться, и в прошлом году достигло уровня 306 тонн в год.

Однако в этом году производство снова упало. Скоро заканчивается год, а рыбы выловили всего 52 тонны.

Местные эксперты видят причину в частой смене руководства, и за последний год в этом хозяйстве успели поменять руководителя три раза. Два руководителя были присланы из Душанбе.

Руководитель ГУП «Мохипарвар» Ахмаджон Гафурзода, и другие ответственные лица, выступая по государственным телеканалам, обвинили власти района в спаде производства.

А в действительности, по словам работников «Чубека», управленческие кадры хозяйства назначает сам ГУП «Мохипарвар» без согласия руководства района. Кадровая чехарда в хозяйстве привела к тому, что здесь как будто забыли об основном предназначении – обеспечении продовольственной безопасности страны путем выращивания ценного продукта, которого не хватает в республике.

Хозяйство «Чубек» потенциально способен произвести 30% всей рыбы Хатлонской области.

Ещё одна причина спада хозяйства в том, что все рыбные пруды на балансе хозяйства, а земли используются не по назначению. Их арендует местное население и выращивает сельхозпродукцию.

В этом году хозяйство приняло новый статус – оно преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Руководителем ООО «Чубек» стал Тохирджон Мирзоализода.

Первый зампредседателя района Хамадони Алихон Холиков говорит, что хозяйство в силу разных причин перестало заниматься участком, поэтому руководство района временно распределило его населению в аренду.

«В случае развития производства рыб в «Чубеке», хукумат района вернет эти земли, а пока главное, чтобы земля не оставалась без обработки», - сказал Холиков.

Джамил Маджидов, один из ветеранов рыбоводческого производства Кулябского региона, предлагает расформировать «Чубек» на несколько частных хозяйств.

«В этом случае, по примеру передовых дехканских фермерских хозяйств (ДФХ), производители будут заинтересованы в развитии рыбоводства», - говорит он.

По словам ветерана, примеры есть в самом районе. Сегодня здесь функционируют 10 ДФХ, которые занимаются разведением рыбы в небольших площадях – от 1 га до 5 га.

Эти хозяйства считаются лучшими в районе, вовремя платят налоги, получают хорошую прибыль.

Например, ДФХ «Парвиз» в 2017 году стал лучшим рыбоводческим хозяйством области, и получил приз от государства. ДФХ «Шодиджон» производит по 5 тонн рыбы в год.

В районе Хамадони есть все условия для развития рыбного хозяйства, но этот потенциал пока не используется. И если не будут приняты меры, хозяйство «Чубек» может и вовсе обанкротиться.

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