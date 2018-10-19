АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

22 октября - В рамках European Week Festival в спорт-баре «Истиклол» состоится квиз «Галопом по Европе»

22 октября - В рестобаре «Enigma» в 16 часов пройдет кастинг по определению претендентов для участия в конкурсе Face of Central Asia – 2019.

22 октября - К Международному дню снежного барса в кафе «Mazza» откроется выставка фотографий барса. Выставка будет работать с 10.00 до 21.00 до 28 октября.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ОКТЯБРЯ

2001 - В Душанбе состоялась трёхсторонняя встреча президентов РТ Э. Рахмонова, России В. Путина и ИГА Б. Раббани.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 ОКТЯБРЯ

1903-1981 года – родился Заслуженный артист Таджикистана Сангали Ходжаев.

1937 года – родился дирижер, Заслуженный артист Таджикистана Азиз Неёзмамадов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем 2-7 тепла, понижение до 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.