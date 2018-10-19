Более 25000 наименований различной литературы представлено на международной выставке в Душанбе.

В Государственной республиканской детской библиотеке имени Миршакара состоялось торжественное открытие Восьмой международной выставки «Книга Душанбе».

На ней около 50 организаций представили новоизданные книги. Это и различные издательства, и библиотеки и международные организации, а также университеты и общества.

На церемонии открытия выставки министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода выразил надежду, что издатели, работники науки, культуры и все те, кто имеет дело с лучшим богатством – книгой - с чувством национальной гордости выполнят свою историческую миссию в части неуклонного хранения и умножения богатейшего наследия предков.

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«Хранение наследия осуществляется, прежде всего, с помощью книги», - отметил министр культуры.

Он также сказал, что «все достижения человечества в течение веков надежно сохраняются именно в книгах и ту заслугу, которую выполняет книга в отражении и хранении истории, не может выполнить ни одна форма электронного издания».

Участников и гостей выставки также приветствовал Народный поэт Таджикистана Гулназар Келди.

В выставке «Книга Душанбе» участвуют и иностранные гости, в том числе посольства России, Узбекистана, Индии, Турции, Афганистана, Франции и Америки, которые представили различную литературу современных авторов, а также произведения великих писателей прошлого.

Выставка, организованная Минкультуры РТ, продлится до 20 октября. В рамках выставки предусмотрено проведение различных культурных мероприятий – конференции, круглые столы, презентации книг. Вход на выставку свободный.

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