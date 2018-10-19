Завтра, 20 октября, на молодежном чемпионате Азии-2018 в Индонезии сборная Таджикистана в группе «D» сыграет матч со сборной Китая.

В преддверии матча главный тренер молодежной сборной Таджикистана Мубин Эргашев заявил прессе, что недавний успех юношеской сборной Таджикистана на чемпионате Азии может стать отличной мотивацией для его подопечных.

«Наши ребята мотивированы и хотят добиться такого же успеха. Выход юношей на ЧМ-2019 стал большим стимулом для наших ребят. Первоначальная задача нашей сборной на чемпионате Азии – это выход из группы. Считаю, что нам по силам сделать это», – заявил он пресс-службе ФФТ.

Молодежная сборная Таджикистана готовилась к этому турниру в течение года. Она провела четыре сбора за границей – в Турции, ОАЭ, Беларуси и Кыргызстане, где сыграла более 10 контрольных матчей.

Во втором туре 23 октября молодежка Таджикистана сыграет с Малайзией, а в третьем туре - 26 октября (пятница) с Саудовской Аравией.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus