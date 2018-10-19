Таджикистан обладает обширными природными ресурсами, которые привлекают иностранных инвесторов, говорится в опубликованном 19 октября докладе консалтинговой компании BCG «Инвестиции в Центральную Азию: Один регион – множество возможностей».

Однако авторы доклада отмечают, что для улучшения инвестиционного климата Таджикистану, по-прежнему, необходимы масштабные системные реформы.

Обложка доклада

Драгметаллы

В докладе говорится, что в стране находятся самые большие в мире залежи серебра, а также значительные месторождения золота. За последние пять лет Таджикистан удвоил объемы добычи золота и увеличил объемы экспорта с $81 млн в 2014 году до $98 млн в 2016 году благодаря возросшему притоку прямых иностранных инвестиций, преимущественно из Китая.

Алюминий

Таджикистан также является крупнейшим в Центральной Азии производителем алюминия, отмечается в докладе. Страна не располагает залежами алюминиевой руды, однако ей принадлежит крупный производственный алюминиевый завод, что позволяет экспортировать алюминий на $257 млн. в год.

Алюминий является крупнейшей статьей экспорта. Однако его производство в Таджикистане требует дополнительных инвестиций для повышения конкурентоспособности. Недавно Китай согласился инвестировать $1,6 млрд. в алюминиевый завод, что окажет стране существенную поддержку в развитии этого стратегического сектора.

Гидроэнергетика

Также аналитиками BCG отмечается гидроэнергетика Таджикистана: республика занимает восьмое место в мире по объемам гидроэнергетики. На него приходится 60% всех гидроэнергетических мощностей в Центральной Азии.

Хотя большую часть электроэнергии в Таджикистане генерируют гидроэлектростанции, потенциал сектора остается, в основном, нереализованным.

По оценке правительства, в настоящий момент реализовано лишь 5% гидроэнергетического потенциала страны.

Гидроэнергетический потенциал Центральной Азии оценивается учеными в 554,5 млрд. кВт.ч, из которых 525 млрд. кВт.ч приходится на Таджикистан.

В настоящее время годовая выработка электроэнергии мощностями Таджикистана составляет примерно 17 млрд. кВт.ч.

Нужны реформы

В докладе говорится, что для улучшения инвестиционного климата Таджикистана необходимы системные реформы, которые должны быть нацелены на устранение существующих барьеров.

Страна получает низкую долю прямых иностранных инвестиций, как по региональным, так и по международным стандартам. В основном, это обусловлено неблагоприятным бизнес-климатом.

В рейтинге Doing Business Всемирного банка Таджикистан занимает 128-е место.

Среди барьеров для ведения бизнеса в Таджикистане инвесторы обычно упоминают коррупцию и бюрократию, вмешательство государства в экономику, отсутствие реальных механизмов для защиты прав предпринимателей. Ведению бизнеса препятствуют сложные нормы стандартизации и сертификации, непредсказуемость инвестиционного климата, недостаточно развитый банковский и страховой сектор, колебания курса валюты и сложность получения внутренних кредитов.

Кроме того, все частные инвестиции проходят отбор и должны быть одобрены государством, при этом инвестиционное законодательство применяется непоследовательно.

Уже идет реализация некоторых реформ при поддержке международных организаций, в том числе Азиатского банка развития. С 2008 года страна реализовала 24 реформы для поддержки предпринимательства в Таджикистане.

Однако экономические реформы часто инициируются донорским сообществом и плохо реализуются правительством Таджикистана, которое должно взять на себя больше ответственности за процесс реформ. Страна медленно начинает получать результаты от реформ и усилий по диверсификации инвестиций.

Привлеченные таджикской экономикой инвестиции

Согласно данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, в экономику республики в 2007-2017 гг. поступили $3 млрд. 673 млн. прямых иностранных инвестиций. Порядка $960 миллионов (26%) из них были направлены на добычу полезных ископаемых.

Размер накопленных иностранных инвестиций за последний год вырос почти на $355 млн.

Привлеченные в 2017 году прямые инвестиции, в основном, были направлены на такие секторы, как добыча ископаемых – $176,6 млн. (49,5%), финансовая деятельность и прочие коммерческие услуги – $30,6 млн., транспорт и связь – $64,1 млн. (18,0%), перерабатывающая промышленность – $37,6 млн. (10,5%) и прочее.

В целом, за последние одиннадцать лет, в экономику привлечено свыше $8,6 млрд. иностранных инвестиций. Более 26% ($2 млрд. 250 млн.) от общего объема инвестиций приходится на Китай.

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