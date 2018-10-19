В Кыргызстане бывшего советника президента Алмазбека Атамбаева объявили в розыск по обвинению во взяточничестве. Первомайский районный суд Бишкека 18 октября принял решение о заочном аресте Икрамжана Илмиянова, сообщает «Азаттык».

Суд заочно постановил арестовать Икрама Илмиянова и поместить его в СИЗО ГКНБ. Он был одним из доверенных людей экс-президента Атамбаева. Его называли самым влиятельным чиновником из окружения экс-президента. Против Илмиянова возбуждено дело по факту получения взятки в размере $150 тыс.

Икрамжан Илмиянов входит в список самых богатых людей Кыргызстана.

Как сообщает kloop.kg, до 2009 года Илмиянов работал личным водителем Атамбаева.После апрельской революции 2010 года он стал помощником Алмазбека Атамбаева – тогда премьер-министра Временного правительства.

Уже в 2011 году Илмиянова назначили заместителем главы аппарата президента Атамбаева.

На этом посту он находился до 2015 года, пока не подал в отставку на фоне обвинений в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек».

С ноября 2015 года по октябрь 2016 года Илмиянов был советником президента, а в марте 2017 года Илмиянов претендовал на пост депутата от фракции СДПК, но отказался от мандата – его получила журналистка Аида Касымалиева.

Причину отказа от должности он не назвал, но вскоре возглавил Федерацию по кок-бору. В июле 2016 года он подал в отставку.

В течение последних шести месяцев из правительства были уволены почти все соратники Атамбаева, а против некоторых возбудили дела.

Уголовные дела были возбуждены против бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего главы таможни Кубанычбека Кулматова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова и бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.

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