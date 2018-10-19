Руководство Российской железной дороги выразило заинтересованность в развитии сотрудничества с железными дорогами Центрально Азии, в том числе Таджикистана.

«Одно из важнейших направлений нашего сотрудничества - это развитие, в том числе транзитных перевозок с Дальнего Востока в страны Центральной Азии и обратно, а развитие проектов в Центральной Азии - это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие», - сказал ТАСС первый замглавы РЖД Александр МишаринМишарин в кулуарах проходящего в Москве заседание совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

Мишарин отметил, что РЖД крайне заинтересованы в развитии сотрудничества со всеми железными дорогами Центральной Азии, которые входят в Содружество.

В ходе проходящего заседания Совета, по данным Исполкома СНГ, планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе итоги эксплуатационной работы объединенной сети железных дорог, итоги пассажирских перевозок в международном сообщении за девять месяцев 2018 года.

Кроме того, будет окончательно доработан и принят ряд нормативных документов. Среди них – график движения поездов, план формирования грузовых поездов и план формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2018/2019 год.

Таджикистан на данном мероприятии представляет начальник "Таджикской железной дороги" Комил Мирзоали, сообщили "АП" в структуре.

В настоящее время пассажирские поезда ТЖД курсируют четыре раза в неделю по направлению столицы России: два раза в неделю (вторник и четверг) по маршруту Душанбе-Москва и по одному разу (среда) по маршруту Куляб-Москва и Худжанд-Москва.

Пассажирские железнодорожные рейсы в другие российские города не осуществляются.

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