В районе Рудаки легковая автомашина врезалась в остановку общественного транспорта, водитель погиб на месте ДТП.

Водитель Opel Vectra 18 октября, примерно в 11:00, следуя по территории джамоата Навбунёд района Рудаки, не справился с управлением транспорта, в результате автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, сообщается на официальном сайте МВД.

Никто из жителей не пострадал, хотя ЧП произошло в дневное время. Сам водитель - 55-летний Муъмин Самадов, житель Яванского района погиб на месте происшествия от полученных травм.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, отмечает пресс-служба.

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