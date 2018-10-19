Срок арест подозреваемого в убийстве 5-летней таджикской девочки Хувайдо продлили на два месяца. Такое решение принял суд города Серпухов в четверг, 18 октября. Эксперты на протяжении уже нескольких месяцев не могут оценить его сексолого-психолого-психиатрическое состояние.

«Они не дали окончательное заключение, потому, что его состояние эксперты оценили как временное психическое расстройство. Но это не означает, что он вменяем, его отправят на повторную экспертизу. Эксперты обещали сначала вывести его из этого состояния, а потом провести повторную экспертизу», - сообщила адвокат семьи Хувайдо Ольга Устюжанина "АП" после заседания суда, которое прошло 18 октября в Серпуховском горсуде.

По её словам, Сёмин пытается выдать себя за невменяемого. Но на заседании в четверг он слушал внимательно всех, отвечал на все вопросы адекватно.

«Он претворяется. Его поступки после убийства говорят, что он вполне разумный человек. В тот день он скрыл убийство, соседям сообщил, что не видел её, пытался уничтожать улики, вынес её из квартиры и хотел закопать. Все эти действия говорят о том, что он вменяем», - говорит Ольга Устюжанина.

По её словам, Семин обвиняется в пяти эпизодах – три эпизода по делу Хувайдо и два других эпизода.

«Он обвиняется по статьям "Убийство" (ст. 105 УК РФ), "Изнасилование" (ст. 131 УК РФ), "Насильственные действия сексуального характера"(ст. 132 УК РФ) и "Развратные действия" (ст. 135 УК РФ). "Мы написали ходатайство о включении статьи 126 УК РФ "Похищение человека", но суд ещё не принял ее", - сообщил адвокат.

Между тем, вчера после заседании суда между отцом Хувайдо Абдусаломом Саидовым и адвокатом Александра Семина произошла словесная перепалка.

Пользователь Instagram под именем ivanovaelena201352, выложила видео на своей страничке, где на улице идёт тётя Сёмина. Пользователь сообщает прохожим, что «это тётя педофила, которая защищает его».

Адвокат Устюжанина прокомментировала слухи о том, что адвокатом Сёмина является его родная тётя.

«Говорят, что она его тётя и при деньгах. Я документы не проверяла, но они похожи. Она старается, чтобы его признали невменяем. Может она и повлияла на результаты экспертизы, но точных данных у меня нет»,- сообщила адвокат "АП" по телефону.

Напомним, 20 сентября Серпуховский городской суд Московской области постановил продлить срок ареста подозреваемому Александру Семину еще на месяц - до 22 октября. Тогда Ходатайство о продлении срока задержания было обосновано необходимостью получить заключение судебной экспертизы о сексолого-психолого-психиатрическом состоянии подозреваемого.

Семин с 22 августа находится в Институте имени В.П. Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости.

Ранее Михаил Мушаилов, первый адвокат семьи Хувайдо, в беседе «АП» сообщил, что «в совокупности предъявленных обвинений – «это пожизненное заключение».

Напомним, пятилетняя Хувайдо Тиллозода пропала 22 июля с детской площадки в Серпухове.

Она была убита с жестокостью: ее тело было обнаружено 23 июля недалеко от железнодорожной станции.

По подозрению в совершении убийства, а также изнасилования был задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он живет в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

Мужчина был отправлен в СИЗО до момента выяснения всех обстоятельств произошедшего. С 22 августа он находится в Институте имени В.П.Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости.

МИД Таджикистана требовал сурово наказать преступника, убившего маленькую таджикскую девочку.

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