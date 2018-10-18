Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Владиславу Рослякову, устроившему взрыв и стрельбу в политехническом колледже в Керчи и позже покончившему собой.



Назначены также судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Проведены обыски в квартирах родственников нападавшего и съемной квартире, где проживал 18-летний Росляков, студент четвертого курса, с матерью, сообщает ТАСс со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза назначается для установления психологических особенностей человека, а также мотивов действий, совершенных при преступлении.

Комплекс следственных действий позволит восстановить полную картину преступления, а также выяснить его мотивы и предшествующие обстоятельства.

Следователи также провели обыски у родственников подозреваемого и в съемной квартире, где Росляков жил вместе с матерью. Продолжаются допросы преподавателей учебного заведения, очевидцев и тех потерпевших, состояние которых позволяет им общаться со следователями.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

«Круто было бы устроить бойню»

Владислав Росляков скрывал в соцсетях свое настоящее имя, но иногда делился с друзьями планами об атаке на колледж, пишет Комсомольская правда.

Он рассказывал друзьям о своих планах, отмечает итздание. В подробности задуманного Росляков не посвящал, но одной подруге заявил, что «круто было бы устроить бойню».

Переписку Рослякова в соцсети опубликовала «Крымская газета». Страничка 18-летнего парня была заведена на вымышленное имя Анатолия Смирнова. То, что это профиль именно Рослякова, «Комсомольской правде» подтвердили несколько источников.

Сейчас страница удалена. По словам друзей, Владислав удалился из соцсетей накануне нападения на колледж.

В переписке парень фантазирует о расправе над сверстниками и учителями и посвящает собеседницы в свои интересы. В частности он прислал ей ссылку на группу, посвященную маньякам. Знакомой он жаловался на нежелание идти в армию и скуку.

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