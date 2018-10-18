Правительство Казахстана приняло постановление, которым разрешило соколиную охоту на краснокнижых дроф-красоток. Такую возможность получил один из самых богатых и влиятельных людей мира – президент Объединённых Арабских Эмиратов, шейх Халифа Бин Заид Аль Нахайян.

Он занимает 43 место в рейтинге самых богатых людей мира по данным Forbes, контролируя крупнейший в мире суверенный фонд с активами $830 млрд. Вместе с ним в Казахстан приедут члены правящей семьи Абу Даби – наследный принц, шейх Сурур Бин Мухаммед Аль Нахаян и генерал-лейтенант шейх Сеиф Бин Мухаммед Аль Нахаян. Также в соколиной охоте примет участие брат наследного принца Катара шейх Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани. Правители этой страны - большие поклонники соколиной охоты и не раз приезжали для этого в Казахстан. В степи близ озера Балхаш у Катара есть своя роскошная база.

Охота будет проходить с собственными соколами с 10 октября по 15 ноября 2018. «Царская забава» обойдётся арабским VIP-персонам недёшево: за каждую птицу придётся выложить 625 300 тенге.

«Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан, административному органу СИТЕС в Республике Казахстан обеспечить ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан хищных ловчих птиц для проведения соколиной охоты с соблюдением процедур Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», - говорится в постановлении казахстанского правительства.

Для арабов соколиная охота на дроф – древняя традиция, дань своей истории и культуре. Сейчас это ещё и показатель статуса, ведь зачастую обученные соколы стоят дороже, чем автомобиль. Цена на охотничью птицу может достигать $100 тыс. Поймать дрофу с помощью сокола считается сложным делом. Объект охоты - крупная (до 20 кг), сильная птица.

Уникальную услугу соколиной охоты на краснокнижных дроф-красоток в заповедниках Казахстан предоставляет уже 18 лет, с 2000 года. Разрешения на охоту даются только тем иностранцам, кто возместил ущерб живой природе. Миллионеры из ОАЭ и Катара вкладывают немалые средства в возрождение популяции этих птиц. В 2008 они профинансировали строительство питомника по выращиванию дикой дрофы в неволе на территории ЮКО, откуда на волю ежегодно выпускается 2-5 тыс. птиц. В 2014 из ОАЭ завезли в Казахстан и выпустили в дикую природу 2 тыс. дроф.

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