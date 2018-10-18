В здании кинотеатра «Таджикистан» продолжается реконструкция, а справа от него началось строительство нового трёхэтажного здания – после завершения всех работ сюда переедет Русский драматический театр имени Владимира Маяковского.

«Крышу бывшего кинозала полностью обновляют и модернизируют, а рядом будет построено трёхэтажное здание, где будут расположены фойе, гардеробные и гримёрные комнаты, административные кабинеты», сообщили «АП» в министерстве культуры страны.

Заливка фундамента в основание нового здания театра Маяковского

По словам источника, заказчиком проекта является Дирекция по строительству правительственных объектов аппарата президента Таджикистана, а подрядчиком ОАО «СТС Иншоот».

Здание кинотеатра «Таджикистан», расположенное в 62-м микрорайоне Душанбе, было построено в 70-х годах по проекту архитектора А. Макухи.

К реконструкции и обновлению в кинотеатре приступили в июне. Тогда в мэрии сообщили, что если все пойдет по плану, то уже в следующем году в обновленное здание переедет труппа театра им. Маяковского, которая в настоящее время работает в театре им. Лохути.

Тогда сообщили, что проект реконструкции здания кинотеатра был согласован с администрацией театра им. Маяковского.

Директор театра Мунира Дадаева сообщила «АП», что с проектом ее ознакомили и со стороны театра в него были внесены некоторые замечания, которые при строительстве обещали учесть.

"Мы, конечно, довольны. Нам обещали, что учтут все наши замечания при реконструкции, что построят совершенно новое здание, которое будет подходить для работы театра", - сказала Дадаева тогда.

Между тем, еще в январе 2017 года во время работы межправительственной комиссии, которая проходила под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода и первого вице-премьера России Игоря Шувалова, в итоговый документ был внесен пункт, по которому таджикское Министерство культуры обещало отремонтировать здание кинотеатра «Таджикистан» до конца 2017 года.

Макет нового здания театра Маяковского

Руководитель представительства «Россотрудничества» в Таджикистане Михаил Вождаев, комментируя этот документ, отмечал в интервью «АП», что «когда будет подготовлена площадка для работы труппы, мы постараемся оказать поддержку».

Здание единственного русского театра Маяковского снесли в 2016 году, он работал с 1929 года.

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