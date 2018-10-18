Президент Таджикистан Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате стрельбы и взрыва в Политехническом колледже города Керчь.

«С чувством глубокого сопереживания воспринял трагическую весть о гибели и получении ранения людей в результате ужасающего акта насилия в Политехническом колледже города Керчь. Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в послании.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, жертвами которых стали 20 человек, более 50 получили ранения. Преступник, учащийся четвертого курса этого колледжа Владислав Росляков, сначала стрелял в учащихся, а потом взорвал взрывное устройство в столовой колледжа, после чего покончил с собой.

Фото РИА Новости

Жертвами убийцы стали пять взрослых сотрудников колледжа и 14 студентов, шесть из которых — несовершеннолетние.

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