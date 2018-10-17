Сегодняшний сюжет мы посвящаем самому маленькому разработчику нашей страны Икболу Темирходжаеву, которому удалось за последние несколько лет создать около 10 весьма полезных Android-приложений.

Герою нашему всего 13 лет. Учится он в частной школе «Гулчини маърифат» в городе Худжанд. Именно здесь учитель информатики Хусейн Очилов смог вызвать у ребенка огромный интерес к программированию.

Результат: 7-классник Икбол является членом Детской академии наук при АН РТ. Также в этом году он стал победителем конкурса «Start Up - Чойхона V».

Какие именно приложения он создал, узнайте в нашей видео-истории.

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