Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) порекомендовала правительству Таджикистана ввести уголовное наказание за домашнее насилие, в том числе за изнасилование в браке. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Домашнее насилие в Таджикистане и рекомендации будут обсуждаться 31 октября на 71-й сессии Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Сессия будет проходить с 22 октября по 9 ноября в Женеве.

Материалы для доклада собирались в течение 2015-2018 гг. путем проведения интервью с жертвами, сотрудниками милиции и социальных службы, а также по данным организаций, занимающихся защитой прав женщин, врачей, психологов и других экспертов.

HRW намерен призвать Комитет требовать от властей Таджикистана поправок в закон «О предупреждении насилия в семье» и дополнений в Уголовный кодекс. Кроме того, правозащитники рекомендуют обеспечить силами правительственных организаций систематический сбор информации и данных о насилии в отношении женщин, обеспечить пострадавшим медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Также стране рекомендуется разработать и прописать обязанности Минздрава, Комитета по делам женщин и семьи, МВД, Генпрокуратуры, Минюста по принятию мер по обращениям граждан с жалобами на бытовое насилие.

Речь идет преимущественно о насилии над женщинами со стороны мужей и других родственников, чаще всего свекрови. В доклад включен ряд историй о наиболее вопиющих случаях.

По данным HRW, как минимум одна из трех женщин в Таджикистане подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным формам насилия. В докладе, который подготовили в 2017 году таджикистанский Общественный фонд «Нотабене», бельгийское Международное партнерство по правам человека (МППЧ, Бельгия) и польский Хельсинкский фонд по правам человека, утверждалось, что домашнему насилию когда-либо подвергалась каждая вторая таджикская женщина. При этом под домашним насилием у правозащитников подразумевается не только физическое, но психологическое или экономическое воздействие.

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