В январе-сентябре этого года внешнеторговый оборот Таджикистана составил более $3,1 млрд. Это на 9,1% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Торговый баланс, как всегда, сложился отрицательный и составил $1 млрд. 508,5 млн.

Экспорт

Экспорт товаров за девять месяцев этого года осуществлен на сумму $809 млн. По сравнению с этим же периодом прошлого года объем экспорта снизился на $92,2 млн. или на 10,2%.

Наиболее значительно сократился экспорт драгметаллов и изделий из них (на $212 млн.), транспортных средств (на $ 11,7 млн.), машин и оборудования (на $7,1 млн.) продуктов растительного происхождения (на $5,3 млн.).

Более половины от общего объема экспорта Таджикистана занимают минеральные продукты (сырье). Доля недрагоценных металлов и изделий из них (алюминий) составляет около 22%, текстильных материалов - 20%, а хлопка-волокна - 9,5%.

Импорт

За девять месяцев этого года Таджикистан импортировал продукцию на сумму $2 млрд. 317 млн. Объем импорта по сравнению с январем-сентябрем прошлого года вырос на $352 млн. или на 17,9%.

Увеличился, в частности, ввоз в республику недрагоценных металлов и изделий из них (на $118 млн.), машин и оборудования (на $101 млн.), транспортных средств (на $97 млн.), минеральных продуктов (на $82 млн.), готовых пищевых продуктов (на $18 млн.).

Около четверти в общем объеме импорта Таджикистана занимают машины и оборудование, а 18,6% приходится на минеральные продукты. Доля недрагоценных металлов и изделий из них составляет 13,6%, продуктов химической промышленности – 9,5%, готовых пищевых продуктов – 7,6%, продуктов растительного происхождения – 7,2%.

Торговые партнеры

Таджикистан за девять месяцев этого года имел внешнеторговые отношения с 97 странами мира.

Главным торговым партнером республики остается Россия, торговый оборот с которой составил более $750 млн. Таджикско-российский товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 12%.

Вторым идет Казахстан, с которым Таджикистан с начала года наторговал на $612 млн. Рост таджикско-казахского товарооборота составил 5,3%.

Далее идут Китай ($475 млн.), Турция ($291 млн.), Узбекистан ($218).

Основным импортером таджикской продукции является Казахстан, на которую приходится около 28% от общего объема экспорта Таджикистана.

Главным же поставщиком продукции на таджикский рынок является Россия (более 30% от общего объема импорта Таджикистана).

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