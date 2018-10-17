Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров сегодня выразил недовольство эффективностью законотворчества в сфере банковского сектора Таджикистана.

Он заявил, что принятые ранее законы, регулирующие банковскую сферу в стране, имеют разночтения и противоречия.

«Два года мы топчемся на месте, а банковский кризис в стране продолжается», - заявил он.

Зухуров заявил, что кредиторы из таджикских банков при оформлении кредитов под залог оценивают имущество заемщиков по одной цене, но потом выясняется, что стоимость заложенного под банковский кредит имущества намного ниже.

«Законы должны не допускать таких лазеек», - отметил спикер.

Зухуров поручил главе Национального банка Таджикистана Джамшеду Нурмухаммадзода ускорить процесс подготовки проектов поправок к законам страны по банковской сфере, которые, по его мнению, устранят имеющиеся противоречия и разночтения.

Сегодня же депутаты поддержали предложенный правительством законопроект «О залоге движимого имущества и регистрации обеспеченных обязательств» в новой редакции.

По словам главы НБТ, принятый закон как раз направлен для устранения разночтения и противоречий в банковском законодательстве.

Джамшед Нурмухаммадзода также сообщил, что в ближайшем будущем правительство Таджикистана намерено внести поправки в десяток законов страны, регулирующих работу банковской сферы.

Депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Абдухалим Гаффоров, в свою очередь, отметил, что принимаемые законы, которые регулируют сферу банковской деятельности, очень сложны для понимания. Он предложил НБТ подготовить комментарии к таким законам и к вносимым им поправкам.

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