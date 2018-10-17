Наведение правопорядка в ГБАО продолжится, законопослушным гражданам не стоит беспокоиться, заявил глава ГКНБ Саймумин Ятимов на заседании межведомственного штаба в Хороге 16 октября.

"За прошедший месяц у населения области было изъято 183 ствола оружия, свыше 4,3 тыс. боеприпасов, наведен порядок в организации движения транспорта в Хороге", - сообщил глава Госкомитета национальной безопасности на заседании межведомственного штаба по обеспечению законности и правопорядка в ГБАО, передает программа "Ахбор" телевидения "Бадахшон".

Глава ГКНБ заявил, что процесс изъятия оружия и задержание находящихся в розыске предполагаемых преступников будет продолжен.

"Законопослушным жителям ГБАО не стоит беспокоиться, их защитят стражи правопорядка и законы Таджикистана", - отметил Ятимов.

Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в свою очередь заявил на заседании, что если в ближайшее время свыше 71 млн сомони, выданных банками страны в виде кредитов населению области, не будут возвращены, в отношении их получателей будут возбуждены уголовные дела.

Глава ГБАО Ёдгор Файзов заявил, что для наведения порядка и обеспечения верховенства законов на территории области месячный срок недостачен.

"Мы в обязательном порядке выполним поручения президента, но для этого нужно время", - заявил Файзов.

В межведомственный штаб вошли представители силовых структур и руководство области. Штаб занимается вопросами установления правопорядка, изъятия оружия и боеприпасов, задержанием находящихся в розыске подозреваемых в совершении преступлений.

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