В США на 66-м году жизни умер предприниматель Пол Аллен, говорится в пресс-релизе учрежденной им компании Vulcan Inc. В 1975 году он вместе с Биллом Гейтсом основал корпорацию Microsoft.



​«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft <…>. Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле», — говорится в заявлении компании, на которое ссылается РБК.

«Все мы, кто имел честь работать с Полом, сегодня ощущаем невыразимую потерю. Он обладал замечательным интеллектом и страстью решать одни из самых сложных проблем в мире, верой в творческое мышление и новые подходы», — прокомментировал смерть Аллена гендиректор Vulcan Inc. Билл Хилф.

Пол Аллен родился в 1953 году и с детства увлекался электроникой. Еще в школе на занятиях по программированию он познакомился с Биллом Гейтсом. Вместе они занялись бизнесом в сфере программирования и компьютерной техники. В 1975 году Аллен и Гейтс основали Microsoft, разделив акции в отношении 36% у Аллена к 64% у Гейтса.



Из Microsoft Аллен ушел в 1983 году, после того как врачи впервые диагностировали у него рак, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. После этого ему удалось победить болезнь. Аллен занялся инвестиционным бизнесом, вкладывая средства в технологические стартапы. Кроме того, ему принадлежали футбольный клуб «Сиэтл Сихокс» и баскетбольный «Портленд Трэйл Блэйзерс».



В начале октября Аллен сообщил, что у него вновь диагностирован рак. «За прошедшие девять лет медицина достигла значительного прогресса. Врачи настроены оптимистично и видят положительную динамику после первых сеансов терапии», — рассказывал бизнесмен.

Forbes оценивал состояние Аллена в $20,3 млрд. Это ставило бизнесмена на 44-е место в списке богатейших людей планеты и на 18-е место в списке богатейших американцев.

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