Сегодня, 16 октября в стране отмечают День таджикского кино, и мы решили вспомнить, как оно появилось, в каких условиях развивалось, когда пришло в упадок и как возрождалось.

ЭТАП 1. Появление документального и игрового национального кино (1929 -1940 гг)

16 октября 1929 года в Таджикистане был впервые показан киножурнал о прибытии первого поезда в Душанбе и других значительных событиях края, который сняли трое кинолюбителей - Василий Кузин, Артем Шевич и Николай Гезулин.

Этот исторический случай стал началом зарождения таджикского национального кинематографа.

1929 год. На снимке первый паровоз, прибывший в Душанбе фото из архива Гафура Шерматова

30-е годы ХХ века

Образован трест «Таджиккино» - прародитель «Таджикфильма». Первые фильмы о становлении молодой республики – «На пути коллективизации», «В Таджикистан пришли первые трактора» и другие были в жанре хроники и документального кино.

Этот период также ознаменован подготовкой собственных кадров и зарождением игрового национального кино.

Первым игровым национальным фильмом стала картина «Почетное право» режиссера-дебютанта Камиля Ярматова.

До 1935 года фильмы были без звука.

40-е годы ХХ века

Этот период в истории таджикского кино называют кризисным, потому что в связи с началом Великой Отечественной войны, было прекращено производство игровых фильмов.

Исключение составляют лишь картины «Сын Таджикистана» и «Таджикский киноконцерт», которые были созданы совместно со студией «Союздетфильм» (впоследствии – киностудия им. Горького), эвакуированной в те годы в Сталинабад.

Именно в этот период сформировался профессиональный дубляжный цех киностудии во главе с Кутбиддином Олими, который привлекая к дубляжу иностранных фильмов таджикских писателей и театральных актеров, подготовил «почву» для съёмок национальных игровых фильмов.

ЭТАП II. Восстановительный период художественного кинопроизводства и формирование основных жанров таджикской кинематографии (1950-е годы)

Режиссер Борис Кимягаров в эти годы приступает к созданию своего первого игрового фильма «Дохунда» по мотивам произведения Айни. В последующие годы на таджикской киностудии ежегодно производится по 3-4 игровых фильма разной тематики и жанров - «Мой друг Наврузов», «Высокая должность», «Огонек в горах», «Человек меняет кожу», «Насреддин в Ходженте».

Впервые были сняты музыкальные фильмы и комедии - «Я встретил девушку» и «Сыну пора жениться».

На тему древней истории Кимягаров снял фильм «Судьба поэта», получивший Гран-при Международного кинофестиваля в Каире, который определил дальнейшее направление таджикского кино в поисках жанра, темы, художественных средств выражения и т.д.

ЭТАП III. Учреждение основного административного механизма регулирования советского кинопроцесса, появление новаторских таджикских кинофильмов, созданных в годы «оттепели» (60-е годы ХХ века)

Этот период можно назвать периодом национального самосознания. Фильм «Знамя кузнеца» Бориса Кимягарова (1961) считается первым широкоэкранным цветным историческим фильмом, который поставил этому начало.

«Белый рояль» и «Встреча у старой мечети» оказались рекордсменами советского кинопроката.

Многообразие возможностей таджикских кинематографистов можно увидеть в фильмах «Зумрад», «Дети Памира», «Хасан-арбакеш», «Смерть ростовщика».

Достигло заметных успехов в эти годы и таджикское документальное кино.

Этап IV. Появление коммерческого кинематографа (1969-1979 гг.)

Укрепилась материально-техническая база киностудии, освоены современные кинотехнологии. Кимягаров создал свою знаменитую киноэпопею по «Шахнаме» Фирдоуси - «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухроб» и «Сказание о Сиявуше».

Впервые появились многосерийные фильмы, например, «Человек меняет кожу» о становлении Вахша, «Юности первое утро».

В этот период снимаются кассовые картины историко-революционной тематики, в легкой жанровой трактовке «Встреча у старой мечети».

ЭТАП V. Эволюционное изменение кино, связанное с перестроечными реформами и самосознанием (1985-1995 гг.)

В этот период стало производиться сравнительно большее количество кинопродукции, чем в предыдущие годы, так как образовался мощный художественно-производственный коллектив творческих кадров, особенно молодых новаторов.

Характерно, что в это время больше снимались фильмы милитаристской направленности: картины о басмачах, военных, милиционерах - «Встреча в ущелье смерти», «Заложник», «Захват», «Капкан для шакалов», телесериал «Джура - охотник из Мин-Архара».

Особенно блестящими оказались работы – «Братан» Бахтиера Худойназарова, получивший 9 главных призов различных международных кинофестивалей.

После 90-х отсутствие финансирования, уход высококвалифицированных кадров, устаревшее киносъемочное оборудование значительно ограничили деятельность киностудии.

Этап VI. Развитие кино суверенного Таджикистана (2000-е - по настоящее время)

В этот период взамен экономически невыгодным формам кинопроката и демонстрации фильмов пришли новые видеотехнологии, которые способствовали созданию малобюджетных картин, таких например, как «Овора», «Статуя любви», «Телеграмма» . Теперь фильмы создают не только в столице и не только на государственных, но в частных студиях, но они не оказывают никакого серьезного влияния на естественный ход действительности, и зачастую являются просто любительскими. В этот период появились телесериалы «Шамсиддин Шохин», «Последняя надежда», «В мечтах об отце» и т.д.

В 2010 году появился первый за весь период независимости полнометражный игровой фильм Носира Саидова «Истинный полдень».

Тогда же на государственном уровне приняты Закон о кино и Госпрограмма развития кино, в результате чего при «Таджикфильме» организована актерская студия и четыре творческих объединения.

Важным событием в деле возрождения таджикского кинематографа стало учреждение в 2004 году и проведение в Душанбе каждые два года международного кинофестиваля «Дидор».

В последние годы произошли модернизация и обновление материально-технической базы киностудии «Таджикфильм» - с 2018 года на ее базе организовано одноименное государственное учреждение, которое будет контролировать работу не только киностудии, но и всех частных киностудий страны.

Среди режиссеров нового поколения можно отметить работы Руми Шоазимова («Сон обезьяны»), Шарофат Арабовой («Тасфия»), Анисы Сабири («Плач танбура»), которые уже получили признание на международных кинофестивалях.

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