Полиция Петербурга раскрыла заказное убийство выходца из Таджикистана, совершенное в феврале 2018 года. Жертве удалось выжить, а киллер и заказчик в течение семи месяцев скрывались от следствия, сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел 22 февраля. Из парадной дома 63 корпус 1 по Варшавской улице в НИИ скорой помощи забрали 24-летнего приезжего с огнестрельными ранениями. Потерпевшего доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где ему сумели спасти жизнь.

По версии следствия, расправу над таджикистанцем заказал 35-летний петербуржец, которым двигал мотив личной неприязни. В качестве киллера заказчик нанял 24-летнего мужчину, которого снабдил пистолетом, автомобилем ВАЗ, а также телефоном с сим-картой.

По договоренности с организатором киллер расстрелял жертву, затем сбросил пистолет в лесополосе в районе Пушкина, а машину сжег в Лужском районе. Денег за убийство он так и не получил.

В настоящий момент и организатор, и исполнитель преступления задержаны. В качестве меры пресечения подозреваемым избран арест. Расследование продолжается.

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