Известный в прошлом нападающий национальной сборной Таджикистана Алиёр Ашурмамадов отправился в Афганистан, где тренирует футбольный клуб. На днях его команда одержала первую победу.

О том, как таджикский тренер оказался в неспокойном Кабуле, как проходят футбольные матчи в афганской столице, и как относятся местные жители к бывшим «Шурави» - в интервью «АП» с Алиёром Ашурмамадовым.

- Алиёр, наверное, для многих ваше решение отправиться в Афганистан было неожиданным, кто или что подтолкнуло вас к этому шагу?

- Тропу в афганский чемпионат таджикские тренеры проложили пять лет назад. И я был знаком с условиями работы и быта наших специалистов в соседней стране. И когда инструктор АФК Боир Игамбердиев пригласил меня, и Маруфа Рустамова поработать в Афганистане в рамках сотрудничества федераций двух стран, я дал согласие.

Алиёр Ашурмамадов (справа) и Валиджон Игамбердиев на Олимпийском стадионе г.Кабул с личной страницы Ашурмамадова в ФБ

- Как в семье отнеслись к вашему отъезду в страну, где идёт война?

- Конечно, не одобряли. Но для меня эта была новая страница в карьере, новый вызов. Хотя, не скрываю, немного тревоги в душе было.

- Если слушать СМИ, то Кабул – город, где в любой момент может произойти теракт, что там люди боятся собственной тени, кругом голод, разруха. А как вас встретил этот древний город?

- Действительно, непрекращающаяся война оставила свой след. Впервые попав в Кабул, я заметил, что город давно не видел преобразований, очень много военных, мало радостных лиц. Но меня встретили очень тепло. Кроме меня здесь работают еще шесть тренеров с Таджикистана, и один с Узбекистана.

Нас очень уважают и ценят. Также нас сближает общий язык, культура. Мы среди афганцев – свои парни.

Алиёр под надежной охраной с личной страницы Ашурмамадова в Фейсбуке

- Где живёте, как с безопасностью?

- Живём в 4-х звёздочном отеле Park Star Hotel. Безопасность на высоком уровне не только в отеле, но и на стадионе. Никакого инцидента, слава Богу, не было. Большинство афганцев, с которыми я общался, говорят, что устали от войны, они мечтают о мире. Это выгодно извне чтобы в стране был хаос.

- Где проходят матчи чемпионата Афганистана, как проходят игры?

- Чемпионат, в связи с нестабильной обстановкой, проходит в Кабуле. Сюда съезжаются все футболисты страны. Организация чемпионата меня приятно удивила. Всё на высоком уровне. Участвуют 8 команд, разделённые на 2 группы. По 2 команды выходят в полуфинал, дальше за 3 место, и финал. Уровень чемпионата также очень приличный.

Команды интересно выглядят в физическом, тактико-техническом плане. Очень понравились игры чемпионата. Во всех матчах бескомпромиссная борьба.

Очень мало грубостей и очень много жесткой борьбы, судьи дают играть, мало остановок игры. Много высокорослых и мощных игроков, особенно вратарей, что сразу бросается в глаза.

Есть ребята конкурентоспособные. Видно, что наши специалисты вложили свой вклад в развитие футбола в стране. Моё мнение - можно приглашать лучшие афганские команды на наши турниры.

Команда, которую тренирует Ашурмамадов с личной страницы Ашурмамадова в Фейсбуке

- Как приняли вас в команде?

- Отлично. Мы быстро нашли общий язык. В нашей команде «Аббосим Сапе» ребята тренируются с большим энтузиазмом, они трудолюбивы, во время игр выкладываются полностью. На прошлой неделе мы смогли одержать первую победу в упорной борьбе со счетом 3:2. Видели бы, сколько было радости, как в команде, так и среди болельщиков. Ради этих минут стоит работать здесь.

- Что ещё интересного в афганском футболе?

- Меня также удивило присутствие на каждом матче женщин и детей, для которых выделен специальный сектор.

Фанаты клубов одеты в футболки своих команд. Все горячо поддерживают свои клубы. Видно, что люди скучают по таким позитивным моментам.

- А чем ещё интересен Кабул, кроме футбола?

- Люди. Они здесь искренние. Простой народ, несмотря на все тяготы жизни, сохранили доброту, открытость души. Еще интересно наблюдать за обстановкой в городе.

Война заставила многих людей с других регионов приехать в Кабул. Очень пестрая картина. Люди разные, в центре много небольших торговых точек.

Машин тоже много, один светофор, пробки небольшие. Что удивляет, дистанция между машинами часто небольшая, 30 - 40 сантиметров, а аварий мало.

- Афганская кухня сильно отличается от нашей?

- Не очень. Много общих блюд. Например, плов. Отличается способ его приготовления. Очень вкусно. Разница в блюдах лишь в том, что здесь любят острое.

- Чем заняты дети, и есть ли кому продолжить путь отца?

- Старший сын выбрал бокс, он тренируется в Москве. Дочери, а их у меня пятеро, увлекаются волейболом, теннисом, шахматами.

Футбол выбрал младший сын – Саламшо. Ему 15 лет. Сейчас он занимается в академии футбола московского «Локомотива». Он универсал-полузащитник. Хорошо владеет обеими ногами.

Я был бы счастлив, если бы он в будущем стал известным футболистом.

ДОСЬЕ «АП»

Алиёр Ашурмамадов родился 20 августа 1968 года в Душанбе. Мастер спорта СССР.

В качестве игрока выступал за команды: СКИФ-1 (Душанбе, 1989), «Вахш» (Курган-Тюбе, 1990), «Памир» (Душанбе, ‎1991-1992), «Локомотив» (Москва, 1993), «Виктор-Гигант» (Воскресенск, 1994), «Авангард» (Коломна, 1994), «Анжи» (Махачкала, ‎1995-1998), «Варзоб» (Душанбе, ‎1999-2000), «Иртыш» (Павлодар, ‎2001-2002), «Троицк» (Троицк, 2002- 2003), Парвоз (Чкаловск, 2004), СКА «Памир» (Душанбе, 2005), «Хима» (Душанбе, август ‎2006-2007).

Амплуа - нападающий.

Тренерскую карьеру начал в 2008 году, возглавив ФК «Памир» (ГБАО), в 2009 стал главным тренером столичного ЦСКА «Памир». Под его руководством армейцы заняли восьмое место в чемпионате республики-2009, и впервые в истории клуба пробились в финал Кубка Таджикистана.

В декабре 2009 года был назначен главным тренером молодежной сборной Таджикистана по футболу (U-19), сменив на этом посту Салохиддина Гафурова.

В 2010 году Ашурмамадов встал у руля столичного «Энергетика».

В мае 2011-го он вновь вошел в тренерский штаб ЦСКА «Памир», а с марта 2012 года стал её главным тренером. В августе 2013 года Алиёр Ашурмамадов был назначен главным тренером Бободжонгафуровского «Парвоза», где проработал ровно год. В сезоне-2015 Ашурмамадов возглавлял истаравшанский «Далерон». В ‎2016-2017 годах работал в тренерском штабе фархорского «Хосилота» сначала тренером, потом главным тренером команды.

В январе 2018 года стал главным тренером футбольного клуба «Панджшер» (Джалолиддин Балхи).

3-х кратный чемпион и 3-х кратный обладатель Кубка Таджикистана. Рекорд - 9 мячей в одном матче в чемпионате страны против «Локомотив» (Душанбе) в 1999 году.

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